Caen dos históricos del menudeo de cocaína en el barrio de la Viña

Dos históricos del menudeo de cocaína en el barrio de la Viña fueron detenidos ayer en una operación policial después de meses de vigilancia. La Policía llevaba meses tras ellos pero el hecho de que ambos vendieran desde sus propios domicilios y que la jueza no diera luz verde a los registros domiciliarios ha dilatado la operación. Uno de ellos es conocido como Ángel y durante años regentó un conocidísimo bar en la calle Libertad, en la plaza de Abastos de la capital gaditana. Según fuentes policiales, allí mismo, en la misma barra, pasaba las papelinas a sus clientes habituales. Ello ya le hizo ser pillado in fraganti y pasar tres años en la cárcel. No obstante, como suele suceder en estos casos, nada más salir volvió al negocio desde su casa de la calle Trinidad. Allí se colocaba en la azotea y vigilaba que la persona que llamara a su telefonillo fuera conocida antes de abrirle la puerta. Los agentes reconocen que el hecho de que la calle Trinidad impida el aparcamiento les ha complicado las vigilancias, aunque era público y notorio que Ángel había vuelto al negocio.

Finalmente, en la tarde de este martes los agentes le detuvieron, si bien no encontraron en su poder en ese momento gran cantidad de gramos de cocaína.

El otro detenido es conocido en la Viña por su segundo apellido, el Fopi, y también arrastra una larga trayectoria delictiva. En su caso vivía en la esquina de la plaza Pinto y desde allí hacía sus transacciones. Ambos fueron detenidos y puestos a disposición judicial.

No han sido los únicos golpes que la Policía ha dado contra el menudeo de cocaína y heroína en la capital gaditana en las últimas semanas. De hecho, hace unos días se llevó a cabo otra en Guillén Moreno donde cayó otro histórico que vendía grandes cantidades de coca de gran pureza. En el registro de su casa fueron encontrados 250 gramos de cocaína, además de armas y dinero. En este caso el arrestado ha ingresado en prisión.