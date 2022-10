Se repetirá en Cádiz el récord histórico de seis cruceros en un mismo día

Habrá que esperar a esa fecha para ver si es realidad o es simplemente una previsión. No es por ponernos pesimistas pero no es la primera vez que el puerto (y no sólo ocurre en Cádiz sino en el mundo entero) tiene anunciada la coincidencia de seis cruceros en una misma jornada y que luego, por circunstancias de la vida, se queda sólo en cinco, una cifra nada desdeñable que ya quisieran muchos puertos de nuestro entorno.

En esta ocasión, la previsión de la APBC cuenta con la llegada de seis buques turísticos el 4 de noviembre de 2023. Serían concretamente el Corinthian, el Braemar, el Star Flyer, el Bolette, el Costa Fascinosa y el Oosterdam. Es difícil calcular elnúmero de cruceristas que podrían traer a bordo, ya que tan sólo tres de ellos, el Costa Fascinosa, el Oosterdam y el Bolette son buques de mediana eslora. Los dos restantes son “pequeños”:el Corinthian (88 metros de eslora), el Braemar (195 metros) y el Star Flyer (111 metros).

A pesar de todo, teniendo en cuenta de que en 2023 los cruceros empezarán ya a navegar con el aforo completo, estos seis cruceros podrían traer a Cádiz no menos de 12.000 cruceristas, sin contar con las tripulaciones.

A esto cabría añadir que si se diera la circunstancia de que ese mismo día coincidiera en Cádiz La Belle de Cadiz, serían siete y no seis los cruceros que coincidirían en Cádiz en esa jornada del 4 de noviembre, superando así el hito histórico registrado el 5 de mayo de 2003.

En esa fecha, hace ya más de 19 años, se dieron cita en Cádiz cinco grandes cruceros y uno un poco más pequeño y peculiar:el Lord of the Highlands, un transbordador de pasajeros de 45 metros de eslora reconvertido en un hotel de lujo flotante que suele navegar por lagos, islas y canales de Escocia y que, en esa ocasión, recaló en Cádiz.