Cádiz 2000 no reacciona a las demandas laborales de las trabajadoras de la playa

"No es que Cádiz 2000 no haya conseguido arreglar el desastre de las condiciones de trabajo que soportamos en los módulos de playa, es que nuestra situación he empeorado bastante con el cambio". Así de claro resumía ayer una de las trabajadoras del servicio recién municipalizado la relidad laboral que están viviendo a diario.

La Sección Sindical de UGT denunció anteayer un cúmulo de graves deficiencias que van desde la falta de materiales e infraestructuras básicas como sillas, parasoles o incluso de suministro eléctrico y agua fresca hasta el incumplimiento de acuerdos sobre la convocatoria de la bolsa de trabajo o el reparto de las horas extra y complementarias. Desde Autonomía Obrera, sindicato mayoritario en el comité de empresa, confirmaron las deficiencias denunciadas por UGT e incluso añadieron algunas más, si bien reconocieron alguna mejora puntual.

"De momento no hemos tenido ninguna respuesta oficial a nuestras demandas por parte de la empresa municipal" que preside el concejal de Juventud, Deporte y Administración Electrónica, Adrián Martínez de Pinillos, comentaba ayer a este periódico Rosa Huertas, de UGT.

"A algunos módulos han llegado botiquines y han comenzado a arreglar alguna máquina expendedora de tiques para las duchas. Pero nada más. Mientras, crece la carga de trabajo y el malestar entre las compañeras y las quejas entre los usuarios, la mayoría de ellos turistas, que se están llevando una pésima imagen de esta ciudad en verano que antes no tenían", aseguró a este medio la representante de las trabajadoras municipales.