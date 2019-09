El Cádiz de la racha eterna

La temporada del Cádiz CF en LaLiga SmartBank no ha podido empezar mejor. Por el momento, con cinco jornadas disputadas, es el único equipo que obtuvo pleno de puntos en la competición, 15 de 15. Un arranque que contrasta notablemente con el realizado el curso pasado cuando, con los mismos encuentros jugados, el conjunto entrenado por Álvaro Cervera había logrado tan solo seis puntos. El equipo gaditano suma, pues, nueve puntos más que en la misma fecha de la temporada anterior. Los compromisos de fútbol en Segunda División dan así al Cádiz como uno de los máximos favoritos al ascenso al final de la campaña actual .

Esta magnífica racha contrasta también con la primera temporada de Cervera en el banquillo, la 2016/2017, cuando el equipo no pudo ganar hasta la cuarta jornada. En la siguiente, en cambio, se podrá entrar en los puestos de play off de manera más o menos cómoda. La pasada temporada, 2018-2019, no pudo ni siquiera optar por el ascenso, tras haber estado pecando de irregularidad durante buena parte de la competición.

La explicación para este magnífico inicio se puede encontrar, entre otros factores, en el rendimiento sensacional que están específicamente fichajes como Iza Carcelén, Cala, Rhyner, Nano Mesa o Bodiger , entre otros.

Por otro lado, jugadores importantes como Álex Fernández y Salvi están mostrándose muy implicados y con ganas de liderar el proyecto. Otra de las claves es, sin duda alguna, la eficacia de cara del gol esta temporada, especialmente si la comparamos con la de la pasada. El año pasado, a estas mismas alturas, se habían logrado anotar tan solo cuatro goles en cinco partidos. En la actual, en cambio, la cifra ha aumentado hasta una vez, con goleadores como Perea (3 goles), Álex (4 goles), Javi Navarro (1 gol), Nano Mesa (1 gol) y Jon Ander (1 gol).

Estos resultados son históricos, ya que hay que remontarse hasta la temporada 1962-1963 para encontrar la última ocasión en la cual el Cádiz CF encontró la temporada con cuatro victorias en los cuatro primeros partidos disputados, liderados por aquel entonces por José Luis Riera en el banquillo Aquella vez se decidió imponer al CD San Fernando, al Sevilla Atlético, al Cartagena FC y al Melilla CF con resultados de 2-0, 2-3, 2-1 y 0-2, respectivamente. La presente temporada, ya se ha batido esa cifra de 4 victorias. El conjunto gaditano ha sido capaz de derrotar , no exento de sufrimiento eso sí, a rivales como la SD Ponferradina, el CD Mirandés, Extremadura UD, el Racing de Santander y el Girona FC. 3-1, 1-2, 2-1, 1-2 y 2-0, respectivamente.

Aún así, esto no ha hecho más que empezar. La igualdad y la competitividad en la Segunda División son de sobra reconocida, y el Cádiz sabe que de nada le servirá esta buena racha si no logra mantener la regularidad durante todo el año. De momento, esta semana afronta otros partidos muy competitivos, visitando Alcorcón y recibiendo al RC Deportivo. Dos encuentros para seguir estirando su racha de victorias.