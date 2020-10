Los profesionales sanitarios llevan años llamando la atención sobre la situación de la sanidad pública y, especialmente, de la atención primaria, pero el Real Decreto Ley 29/2020 aprobado sobre medidas urgentes en materia de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la covid-19 ha sido la gota que ha colmado el vaso y ha provocado la convocatoria de una huelga indefinida de médicos a nivel nacional, que ha comenzado este martes 27 de octubre y se repetirá los últimos martes de cada mes.

Así lo ha explicado el presidente de la plataforma Basta Ya en Cádiz, Fernando Ramírez, en una rueda de prensa convocada este martes en la sede del Colegio de Médicos de Cádiz, en la que estuvo acompañado por otros facultativos que portaban carteles con frases como "Médico en huelga porque quiero que me dejen hacer bien mi trabajo", "Médico en huelga gritando por una sanidad pública pervertida", "Médico en Huelga porque otros no tienen conocimientos para hacer mi trabajo" o "Médico en huelga porque si algo necesito es tiempo y me lo roban", entre otras.

La huelga ha sido convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) para exigir, entre otras cosas, la retirada inmediata de estas medidas, y ha sido apoyada por Basta Ya en toda Andalucía, la OMC (Organización Médica Colegial) y el Foro de Atención Primaria. El Colegio de Médicos de Cádiz también ha manifestado expresamente su apoyo a estas protestas.

Fernando Ramírez detalló algunas de las medidas del Real Decreto Ley que consideran intolerables, como que se permita la contratación de médicos extracomunitarios sin especialidad: "Pretenden traerlos de forma exprés, saltándose todo procedimiento de homologación. Lo justifican por la falta de médicos que hay, pero no compartimos que a cualquiera que se ponga una bata le llamemos médico y pueda ejercer cualquier especialidad", manifestó Ramírez, quien abundó en otras de las medidas del Real Decreto que rechazan, como que permite que los especialistas puedan ejercer otra especialidad diferente a la suya, "es decir, cualquier médico puede ejercer de médico de familia, cardiólogo o reumatólogo, trasvasando gente del hospital a atención primaria si hace falta o viceversa", o la que "permite que incluso los enfermeros puedan hacer funciones de médico".

Para los convocantes de la huelga, todas estas medidas suponen "un claro deterioro de la calidad del servicio e incluso ponen en peligro la salud de los pacientes".

Fernando Ramírez habló en concreto de las reivindicaciones de la plataforma Basta Ya, formada por médicos de atención primaria, un nivel asistencial que "creemos que está moribundo".

Contó que Basta Ya realizó una encuesta hace un mes en Andalucía, a la que contestó casi un 10% de los médicos de familia, y "ya estaban por la labor de convocar huelga de forma indefinida, en particular por la situación de la atención primaria. Entonces, cuando la Confederación ha convocado esta huelga, lógicamente nos hemos adherido”.

Ramírez lamentó que ningún sindicato haya apoyado la convocatoria de la huelga. "No sabemos si más adelante acabarán adhiriéndose, porque creemos que la situación es suficientemente grave para llamar la atención en este sentido".

En cuanto a la situación en la que se encuentra la atención primaria, este médico dijo que la pandemia ha venido a agravar muchas cosas que ya se venían produciendo, "y el malestar de los pacientes se puede comprobar". Afirmó que los centros de salud se encuentran "sobrecargadísimos, con colas en la puerta, hay falta de accesibilidad, falta de personal y a la sobrecarga que los médicos de familia que siempre hemos tenido ahora se le suma el covid y su rastreo, porque en algunos centros lo hacemos los propios médicos".

Otros de los facultativos presentes denunciaron que en algunos centros de salud se han paralizado todos los programas de prevención. Precisaban que no se están haciendo citologías, cirugía menor, retinografías, espirometrías, el control de diabestes e hipertensión ni la planificación familiar. "No hay tiempo para atender a la patología crónica y para ir a visitar a domicilio a pacientes crónicos o con cuidados paliativos; a veces vamos por las tardes, fuera de nuestro horario laboral”, contaba una de las médicas. Otra añadía que en algunas ocasiones, cuando tienen consultas por las tardes, trabajan desde casa por la mañana -también fuera de horario- para adelantar "porque estamos desbordados". "Nos preocupa hasta cuándo podemos aguantar esta situación, esa presión diaria tanto física como mental", indicaba una tercera profesional. Todas coincidían en afirmar que se sienten desprotegidos y poco cuidados por la administración.

Desde la Delegación Provincial de Salud indicaron que el seguimiento de esta huelga ha sido de 2,3% en turno de mañana, a nivel provincial, según datos provisionales.