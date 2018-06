Cádiz 2000 estudiará una solicitud de UGT para contar con las limpiadoras eventuales

El Consejo de Administración de la sociedad municipal Cádiz 2000 decidió en la reunión que celebró ayer tomar en cuenta un escrito remitido por la Federación de Empleados de los Servicios Público de UGT-Cádiz en el que se pide que se siga contando con las empleadas que en la pasada temporada de playas trabajaron como eventuales en el servicio de limpieza de los módulos tanto con Acciona Facility Services como con la empresa dependiente del Consistorio, que asumió este contrato tras la remunicipalización que se materializó el pasado 1 de septiembre.

Este acuerdo se adoptó con el voto a favor del PSOE, que estuvo representado en este encuentro por la consejera Aurelia Morales, contando con el voto delegado de los otros dos consejeros socialistas. Por su parte, el equipo de Gobierno, que estuvo representado por el presidente de la sociedad, Adrián Martínez de Pinillos, se abstuvo en este punto del orden del día. Por su parte, los consejeros del PP no asistieron a esta sesión.

Posteriormente, tanto PSOE como el equipo de Gobierno apoyaron la propuesta de trasladar el citado escrito a la asesoría jurídica de la sociedad para estudiar la posibilidad de seguir contando con estas limpiadoras eventuales.

En el escrito, UGT se agarra en primer lugar en la Directiva Comunitaria 2001/23, que se recoge en diferentes sentencias del TJUE, y otra resolución del Tribunal Supremo, que cuenta con réplicas en otros dictámenes judiciales. Así, este sindicato considera que cuando se asume la gestión directa del servicio "los trabajadores de la empresa saliente pasarán a adscribirse a la nueva empresa o entidad pública que vaya a realizar el servicio, respetando ésta los derechos y obligaciones que disfruten en la empresa sustituida". Por ello, afirma en el documento que "la empresa Cádiz 2000, en tanto que establezca otros mecanismos de contratación del personal eventual, debe seguir contando con el personal eventual de la empresa sustituida para cubrir las necesidades de contratación".

Respecto al resultado de la reunión, María José Dávila, en representación de las eventuales, aseguró que no está "para nada satisfecha" con el acuerdo que se aprobó al no tenerse en cuenta la reclamación de las trabajadoras. "Ha sido un palo muy grande", reconoció al señalar que se les ha comunicado a las empleadas que "no nos hiciéramos ilusiones", ya que, según dijo que se les ha indicado, las contrataciones se realizarán a través del SAE.

Fuentes del PSOE afirmaron que "estamos intentando que estas personas no se queden en la calle", por lo que "vamos a agotar todas las posibilidades para que puedan trabajar este verano".