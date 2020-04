Me llamo Anna, soy enfermera. Estoy HARTA de trabajar desprotegida, de los turnos imposibles y de volver a casa con miedo a contagiar a aquellos que conviven conmigo. No soy heroína ni mártir, no quiero aplausos, SÓLO QUIERO RESPETO!!! #MareaBlancaCoronavirus #NiHeroesNiMártires pic.twitter.com/r8oNNTuGK4