“Cádiz es una ciudad turística. Pero, ¿qué pasa con los gaditanos?"

Pilar tiene 46 años y un hijo adolescente. Hasta ahora vive de alquiler, pero el propietario de su piso necesita la casa para un familiar y le ha pedido que se vaya. De eso hace tres semanas que para ella han sido “eternas”. Ha estado cuatro años “pagando puntualmente y ahora me cumple el contrato y me veo en la calle con un hijo menor de edad y con pocas o mínimas opciones de encontrar una vivienda de larga duración”.

Pilar busca una casa con dos dormitorios, luminosa “y poco más. No me importa el sitio, ni la altura, nada... Sencillamente una vivienda con espacio para mantener un poco de intimidad entre mi hijo y yo, que ya va queriendo independencia”.

Pilar, en estas tres semanas, ha visto pocos inmuebles y ninguno bueno. “Un cuarto piso sin ascensor pero muy pequeño que parecía un lavadero antiguo y otra casa, con cucarachas vivas, que anunciaban como dúplex y sólo tenía un doble techo para una camita... Y nada más”.

Pilar, mientras, vive en la casa que tiene alquilada, pero “tengo los días contados y muy pocas ganas de mudanza ya que he vivido muchas y, ahora, que empezaba a estar un poco más tranquila, con el trabajo muy cerquita, vuelvo otra vez al principio”, se lamenta.

Pilar se dice cada día a sí misma que “no puedo agobiarme, pero sin vivienda, no ya comprada si no simplemente de alquiler, y sin estabilidad, sola con mi hijo... Pienso que con 46 años no tengo nada en mi vida para estar tranquila”.

"Hay que darle vida a Cádiz con las personas que dejamos el dinero aquí todo el año”

Pilar disfruta ahora de un contrato de seis meses tras mucho tiempo desempleada y espera encontrar en este tiempo un piso para poder presentar su nómina como garantía. “Estudio oposiciones pero las tengo paradas porque al meterme a buscar casa no puedo concentrarme”.

Pilar, en estas semanas, va tirando de contactos, de redes sociales, de amigos, de grupos de Whatsapp “en los que nunca he hablado, pero en los que ahora escribo para preguntar si saben de algún piso, por si acaso”.

Pilar considera que su situación es angustiosa. “Cádiz es una ciudad turística, pero, ¿qué pasa con los gaditanos? Me indigna, no me gusta lo que está sucediendo. Tengo amigos que también lo están pasando muy mal para encontrar casa. Incluso he hablado con amigas de inmobiliarias y me dicen que no llegan y que lo que tienen es un dormitorio por 600 euros. Ojalá esto sirva para que los dueños tengan en cuenta que el turismo no es todo, hay que darle vida a Cádiz con las personas que dejamos dinero todo el año en nuestra tierra”.