Cádiz estará en alerta amarilla por fenómenos costeros este jueves

El litoral gaditano y el estrecho de Gibraltar estarán en alerta amarilla entre las 5 horas de este jueves y las 6 horas de este viernes por fenómenos costeros y la presencia de un fuerte viento de levante de fuerza 7 en el estrecho de Gibraltar y al sur de Trafalgar.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se espera que en la zona del estrecho de Gibraltar se produzcan rachas de viento de hasta 80 km/h. Por ello, se ha decretado la alerta amarilla por viento desde las 9 horas y hasta las 20 horas de este jueves. La alerta por viento no se decretará en la Bahía de Cádiz, aunque esto no significa que el levante no vaya a estar presentes ya que la predicción marca que se registrarán rachas de hasta 55 km/h en el litoral gaditano.

El fuerte viento de levante provocará temperaturas calurosas en la provincia de Cádiz. Así, en la capital gaditana se espera que este jueves los termómetros lleguen hasta los 28 grados. De hecho, la jornada será soleada y no se espera la presencia de nubes. Aun así, habrá que estar preparado para resistir las rachas de viento y evitar las zonas marítimas por la incidencia que pueden tener los fenómenos costeros.