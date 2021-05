Piniella dice que el Teatro del Parque es prioritario para la Universidad

Cuando se le pregunta al rector de la Universidad de Cádiz sobre el segundo incendio de la pérgola de Santa Bárbara, Francisco Piniella se lleva las manos a la cabeza. Luego, recuerda que la pérgola está dentro del acuerdo entre la Universidad y el Ayuntamiento de Cádiz que, de momento, no se ha cumplido.

“Cada institución tenía una serie de obligaciones en relación a este convenio y la UCA ha finalizado todas sus responsabilidades: se pagó el millón de euros al Ayuntamiento y se ocupó el edificio Reina Sofía, pero estamos pendientes de que el consistorio gaditano cumpla sus compromisos", dijo el rector durante una visita al Ayuntamiento de Puerto Real para presentar la iniciativa MetroMinuto.

En el acuerdo figuraba la cesión de la pérgola que no se ha hecho efectiva porque, entre otras cosas, los incendios han causado un enorme deterioro a la estructura y hasta que no se devuelva a su aspecto original, la UCA no la va a recibir. En cualquier caso, en la sede del Centro Cultural Reina Sofía (Rectorado) no hay ninguna prisa en recibirla porque no tienen nada claro qué uso se le puede dar.

Sin embargo, si está Piniella muy interesado en la rehabilitación del teatro de verano del parque genovés, que será de uso compartido entre el Ayuntamiento y la UCA, "Eso sí es algo que nos corre cierta prisa porque tenemos pensado actos de gradación en ese espacio, entre otras actividades".