El alcalde de Cádiz invita a Pérez Dorao a que "siga para adelante" con la denuncia por los chiringuitos

El alcalde de Cádiz, José María González, ha invitado esta mañana al portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao, a que "si es capaz y si puede, que siga para adelante" con la denuncia que le ha puesto por dos presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en la tramitación de la transmisión de la titularidad de la concesión de la ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre en favor de los chiringuitos.

González se dirigió a Pérez Dorao al decirle que "allá él" si con su actuación "pretende socavar la imagen del alcalde intentando sentarlo en los tribunales antes de las elecciones acusándole de malversación". De hecho, le acusó de "hacer política de un tema que es estrictamente jurídico y, si me apuran, administrativo".

Ante esta acusación por presunta malversación realizada por Ciudadanos, el primer edil aseguró que está "muy tranquilo porque los chiringuitos pagan sus cánones y los van a seguir pagando". De hecho, advirtió a los hosteleros que deben seguir abonando estas cantidades al Ayuntamiento.

Con todo, el regidor municipal aseveró que "ni hay malversación ni hay ningún otro tipo de problema de índole jurídico". Una cosa muy distinta es la situación que se vive en la actualidad por el desencuentro existente respecto a la transmisión de la titularidad de los chiringuitos entre la Junta, el Ayuntamiento y los propietarios de los restaurantes playeros. Este choque lo circunscribió González a un tema "administrativo", que es "lo cotidiano entre las administraciones" por la disparidad de criterios entre los técnicos.

Aun así, el alcalde se reafirmó al señalar que el traspaso de las concesiones no se ha completado, aunque la Administración autonómica y los empresarios dicen lo contrario. Para ello, argumentó esta postura al retrotraerse al texto del decreto de Alcaldía, en el que "decía que se incoa el expediente de la transmisión de la propiedad de los chiringuitos y se le pide a la Junta la información para que se diga cómo es el procedimiento". Ante esto, resaltó que, una vez que se evaluó la tramitación por parte del Ayuntamiento, "vemos que no es interesante, que no es de interés público municipal hacer esa transmisión efectiva". Por ello, recalcó que "la transmisión no se efectúa", por lo que "las cosas siguen estando tal y como estaban".

Con todo, todavía está pendiente la salida a este lío burocrático. La solución vendrá, según el alcalde, "con reuniones entre técnicos para intentar dirimir de forma amistosa ese nudo administrativo y, si no, pues mediante el proceso administrativo competente".