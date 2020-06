El PSOE critica que el Plan Estratégico de Turismo llegue dos años tarde y externalizado

El concejal socialista Oscar Torres se ha mostrado muy crítico tras conocer que el Ayuntamiento ha decidido sacar una licitación pública para la realización del Plan Estratégico de Turismo. "Después de anunciarlo hace ya dos años, ahora nos encontramos que no han hecho nada, y que además no van a contar con los técnicos del Ayuntamiento para su elaboración", ha afirmado Torres. "Si este era el procedimiento que tenían decidido, el de la externalización, ¿por qué no lo han hecho antes?, ¿por qué anunciaron en 2018 un procedimiento y un proceso participativo, aseguran que se está trabajando y luego lo externalizan?", se ha preguntado Torres, añadiendo que "todo apunta a que nos encontramos ante una nueva mentira del equipo de Gobierno".

El edil ha destacado que en el año 2018, el propio alcalde firmó un acuerdo de colaboración a través del cual se incorporaba a la Asociación de Empresas Turística de Cádiz (AETC) a la elaboración del Plan Estratégico de Turismo, y también se mantuvieron reuniones con representantes del Instituto de Investigación para el Desarrollo Social Sostenible (INDESS) de la Universidad de Cádiz, para avanzar en dicho Plan, "un plan que a todas luces no estaba avanzado, y que ante este cambio de criterio lo único que ha demostrado es que no había ninguna estrategia trazada desde el Ayuntamiento para trabajar sobre el principal motor económico de la ciudad".

"De nuevo nos encontramos ante otro incumplimiento, ante otra mentira del alcalde, esta vez una mentira de más de dos años de duración", ha subrayado el concejal socialista. Para Oscar Torres, esta licitación, que tiene un coste de 48.400 euros para las arcas municipales, se plantea en un momento especialmente delicado para la economía municipal, y responde a un "maniobra absurda" para intentar solventar las críticas recibidas desde el ámbito turístico y hostelero de la ciudad, "e intentar salvar los muebles" de cara al pleno del próximo viernes en el que la formación socialista ha presentado una iniciativa en materia turística para que Cádiz pase a formar parte del Plan Turístico de Grandes Ciudades de la Junta de Andalucía "una iniciativa que obviamente tiene que estar incluido en el Plan Estratégico que anunciaron en 2018, que nunca realizaron y sobre el que íbamos a pedir de nuevo explicaciones", ha incidido Torres.

Desde el PSOE han reivindicado el Plan Estratégico de Turismo en varias ocasiones, incluso en el seno del pleno municipal, tanto en enero de 2019 como en enero de 2020, "mociones que siempre han salido hacia adelante con el voto favorable del equipo de Gobierno, pero que ahora se demuestra que era una pantomima". En esta línea, Torres ha señalado que los socialistas también han puesto este asunto sobre la Mesa de Turismo convocada por la concejala del área, Montemayor Mures, el pasado mes de abril, "pero una vez más queda probado que el alcalde y su equipo son incapaces de pasar de las palabras a los hechos y gestionar la ciudad como es debido", ha concluido Oscar Torres.