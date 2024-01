Izquierda Unida: "Si hay más viviendas de uso turístico en la ciudad es por el bloqueo del PP"

Izquierda Unida Cádiz ha entrado en el debate sobre el estado de la ciudad en cuanto al número de viviendas de uso turístico. Según el partido "si hay más viviendas con fin turístico en la ciudad y casi una treintena de fincas con apartamentos turísticos es por el bloqueo del Partido Popular desde julio de 2020. La ciudad contaba en agosto de 2020 con 1.517 viviendas con fin turístico, ahora cuenta con 2.649, de las que gran número de ellas están en zonas protegidas ahora por el PGOU, a las que hay que sumar apartamentos turísticos abiertos en fincas grado 2 y 3 o en fincas sin protección que alcanzan casi la treintena".

Sin embargo, desde la formación también celebran "la rectificación del PP en materia de freno a la turistificacion, que hagan suya la medida pilotada desde las concejalías de Urbanismo y Vivienda del anterior Gobierno municipal, e incluso que reconozcan su efectividad haciendo suya la aminoración de VFTs desde que el TSJA denegase la suspensión de la norma". No obstante, creen que el Partido Popular de Cádiz "no puede eludir la responsabilidad que ha tenido agravando el problema llegando a votar en contra de la medida hasta en tres ocasiones, desde el Pleno ordinario de julio de 2020 cuando junto con el PSOE y Ciudadanos bloquearon la medida por primera vez. Ni mucho menos Bruno García puede eludir su papel dirigiendo al PP en la Junta cuando la misma recurrió la decisión ante el TSJA – solicitando la suspensión de la norma – y alarmando sobre la medida cuando la calificaba de sectaria e ideológica contra el turismo”.

Por todo ello, Izquierda Unida quiere "evitar el juego de la confusión refrescando la memoria con tres datos". Primero: El Partido Popular a través de Jose Manuel Cossi, actual concejal de Urbanismo, estuvo bloqueando desde julio de 2020 la aprobación de la Modificación del PGOU en el Pleno del Ayuntamiento. El entonces concejal de la oposición, alegaba que era innecesaria y que nunca avalarían una medida que lastraba al turismo. Por tanto, hay que imputarle al PP (y al PSOE) las inscripciones de pisos turísticos desde entonces en las zonas que la norma ahora lo impide. Es desde ese momento, y no desde junio de 2023. Entonces la ciudad contaba con 1.517 viviendas con fin turístico.

Segundo: La norma se publica en el BOP en octubre y en noviembre el mismo Partido Popular desde la Junta recurre ante el TSJA la aprobación de la Modificación del PGOU y solicita la suspensión de la aplicación de la norma. Y quien defiende la postura del Partido Popular en enero de 2023 es el mismo Bruno García afirmando que “No se pueden tomar medidas desproporcionadas, con estudios de parte, con sectarismo y una ideología contraria al turismo”. En esos meses la estrategia del Partido Popular y de Bruno García pasa por retrasar y dilatar. En esos meses la Junta no reconoce la norma y no actúa, se le requiere y no contesta. No es hasta mayo, cuando el TSJA resuelve denegando la suspensión que pedía el Partido Popular desde la Junta.

Tercero: En el mes de mayo, la estrategia del PP en la Junta pasa por ignorar las peticiones de reunión y escritos que se les dirigen.

Según Izquierda Unida "visto los antecedentes, queda demostrado que no son gente de fiar, que su modelo pasa por la especulación turística sin límites ni control. Le volvemos a exigir que hagan públicos los escritos, que entreguen copias de los mismos, porque dados los antecedentes y a quienes se deben, no son gente de fiar".