Comienza el programa de Deporte Escolar con 2.647 escolares de 26 colegios gaditanos

El programa de Deporte Escolar que promueve el Ayuntamiento de Cádiz para el curso 2021/2022 ha comenzado este lunes, tanto en la modalidad de vela como en la de natación. Como ha recordado el concejal de Deportes, José Ramón Páez, el programa cuenta con 2.647 escolares inscritos y se desarrollará a lo largo de 59 jornadas hasta principios de junio.

Páez ha apuntado que esta iniciativa va dirigida a todos los niños y niñas de la ciudad que están cursando de Primero a Cuarto de Educación Primaria. En concreto, en este curso 2021/2022 participarán 26 centros escolares de la capital gaditana, lo que supone un aumento de dos centros respecto a las últimas ediciones.

Según ha detallado, 1.664 alumnos y alumnas de los 26 colegios participantes se han inscrito en la actividad de vela, mientras que en natación hay inscritos 983 alumnos y alumnas de 20 centros educativos. Cabe señalar que se ha pasado de los 2.408 escolares inscritos en la edición de 2020 (que se suspendió por el Covid días antes de su comienzo) a los 2.647 alumnos y alumnas inscritos para esta edición, lo que supone un incremento de 239 escolares.

Páez ha destacado también la incorporación de tres centros nuevos o que llevaban algunas ediciones sin participar, como son el CEIP Reyes Católicos, el CEIP Fermín Salvochea y el Colegio María Auxiliadora. Además, este año se contará con dos aulas específicas de natación, ya que el CEIP Tierno Galván se suma al CEIP Santa Teresa en este sentido.

El concejal de Deportes ha recordado que ya en mayo del año pasado se mantuvo un primer encuentro con directores, profesores de Educación Física y representantes de las Asociaciones de Madres y Padres de los colegios para presentar la propuesta del Programa de Deporte Escolar para este curso. Una vez cerrada, se llevó la propuesta definitiva al Consejo Rector del Instituto Municipal de Deportes (IMD) para su aprobación y poner en marcha las correspondientes licitaciones para el transporte de los menores y adquirir los neoprenos y materiales necesarios para el desarrollo del programa.

José Ramón Páez ha subrayado que la idea de este programa es que “los alumnos y alumnas no pierdan el contacto con la vela, con las embarcaciones, con la mar y con la náutica”. Como ha apuntado, “somos conscientes de que hay familias que no tienen oportunidad de ofrecer este primer contacto con la vela y con el mar si no es a través de un programa gratuito como el que organiza el Ayuntamiento a través del IMD”, por lo que desde el Ayuntamiento “seguiremos potenciando y colaborando en la medida de lo posible para facilitar el desarrollo de estas modalidades deportivas”