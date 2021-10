Cádiz Centro lamenta que no se reconozca el deterioro de Candelaria

La asociación de vecinos Cádiz Centro salió ayer al paso de las declaraciones del alcalde, José María González, y del concejal de Urbanismo, Martín Vila, sobre los últimos acontecimientos sucedidos en la plaza de Candelaria. La asociación lamenta que se hayan paralizado la reforma de la plaza, critica el deterioro en el que ha ido cayendo en los últimos años, y sobre todo que no se reconozca desde el ayuntamiento, y llaman a los responsables municipales a no discutir sobre las competencias policiales. La asociación lanza un slogan conciliador de cara al futuro. “Con respeto mutuo, en Candelaria cabemos todos”.

“Si no se reconoce el deterioro paulatino de este rincón, no vamos a valorar el resto de la ciudad, es por dos motivos: bien porque hace tiempo que no se transita por ella o porque no se quiere admitir públicamente lo que allí está sucediendo”, explica la nota vecinal.

Cádiz Centro se remonta a hace siete años, cuando comenzó la reforma integral de la plaza de Candelaria, con cambios de arbolado, la instalación de un adoquinado más transitable y la plataforma única que hizo desaparecer el “escalón peligroso de las aceras y aparcamientos”.

“Fue el inicio –explican los representantes de los vecinos– de una pretendida peatonalización de la plaza. Todo se ha quedado paralizado y la situación de deterioro es evidente, con iluminación deficiente, falta de brazos en algunas farolas, solería hundida o levantada, alcorques destrozados, limpieza no muy satisfactoria y convivencia a veces complicada”.

En este punto, la nota vecinal tira de ironía para responder a las declaraciones de Martín Vila en las que decía que Candelaria no era el Bronx (aunque tampoco, dijo, un remanso de paz): “Muchos de los residentes y usuarios de esta plaza, encantadora, coqueta y familiar, no hemos ido al Bronx, por lo tanto no podemos compararla con ese barrio neoyorquino. Intentaremos contactar con alguna asociación vecinal de allí para que nos expliquen de primera mano como están sin basarnos en guiones cinematográficos”.

La asociación también critica el hecho de que desde el ayuntamiento se haya tirado la pelota de la situación de inseguridad de la plaza a otro cuerpo policial, en este caso el nacional: “No nos parece de recibo decir que la competencia la tiene tal o cual policía Sabemos que tanto la Policía Local como la Nacional conocen perfectamente cual es su labor. No buscamos un estado policial y no pretendemos recuperar la ley de Vagos y Maleantes”.

“El problema de las personas sin hogar, sin techo, en exclusión social no se soluciona únicamente con mayor presencia policial Sabemos de las buenas intenciones de la delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento, de su trabajo y de su esfuerzo, pero no vemos que el resultado sea el esperado; es más, consideramos que el problema va en aumento. El slogan que nos han dado algunos vecinos lo dice todo: “Con respeto mutuo, en Candelaria cabemos todos”, finaliza el comunicado vecinal.