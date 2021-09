Cádiz Abolicionista pide al Ayuntamiento unidad frente al tráfico de mujeres

Un compromiso para hacer saltar la condena a las redes prostitucionales del papel a la realidad, y por que sea tangible un espacio para la integración de las mujeres víctimas. “Cuando se dice trata, parece que hablamos de algo lejano, por eso nos gusta hablar de prostitución”, comentan desde Cádiz Abolicionista en la víspera del Día Internacional contra el Tráfico y la Explotación Sexual de Mujeres, Niños y Niñas. El colectivo denuncia que, "junto con el tráfico de drogas y de armas, la trata de personas es el negocio más lucrativo. Sin embargo, la sociedad sigue sin sentir la enormidad del problema -explican desde la asociación -. Cuando hablamos de tráfico implica en gran medida el hecho de que las personas, las mujeres, son usadas como mercancía para el consumo y tratadas en régimen de esclavitud. Es falaz comparar la prostitución con una jornada laboral o con un trabajo cualquiera: en cualquier trabajo no se legitima la violencia, en cualquier trabajo no te tienen encerrada y apaleada. Eso es esclavitud, eso que creemos hemos abolido”.

Cádiz Abolicionista presentó a los distintos grupos municipales una moción para sumarse a la Red de Municipios Libres de Trata de Mujeres, Niños y Niñas para su prostitución. La iniciativa -a la que se han sumado en la provincia municipios como Medina, Conil, Sanlúcar, Rota o Tarifa- implica el compromiso de la localidad contra la trata y la explotación sexual y la adopción de medidas como la puesta en marcha periódica de campañas de sensibilización, la creación de recursos municipales propios para dar apoyo y soluciones socioeconómicas a las mujeres prostituidas, impulsar ordenanzas que contemplen sanciones a proxenetas y apoyen la retirada de la publicidad sobre servicios sexuales, o propiciar la colaboración al respecto entre distintas administraciones. “Entre las peticiones -indican desde la asociación- está también la creación de un perfil específico para la atención a mujeres en esta situación”.

La propuesta se realiza en el marco del 23 de septiembre, y obtuvo el respaldo inmediato de casi todos los grupos que integran el consistorio gaditano: PP, PSOE y Ciudadanos se mostraron de acuerdo, mientras que desde la confluencia Adelante Cádiz se indicó que “este mes no había espacio, cuando sí habíamos presentado la moción a tiempo”, indican desde Cádiz Abolicionista. Ahora, la plataforma tendrá que defender la propuesta en el pleno de este viernes, “algo que no tendríamos que hacer si se hubiera hecho una declaración institucional”, apuntan. El pero de las activistas está en la exposición pública, “poniendo nuestra cara y nuestra seguridad frente al lobby y los intereses proxenetas. Creemos que esto es también una forma de violencia”.

Desde la organización también quieren resaltar el apoyo de la concejala de Ciudadanos, Lucrecia Valverde, “cuando a nivel nacional, Ciudadanos es regulacionista, pero en este aspecto ella muestra que resiste a la ejecutiva para defender los intereses de las mujeres”.

Desde Cádiz Abolicionista creen que el respaldo municipal será unánime aunque el ayuntamiento “haya abierto las puertas a regulacionistas de la prostitución, como María José Barrera, del Colectivo de Prostitutas de Sevilla” apuntan, insistiendo una vez que más en que el “abolicionismo no consiste en la penalización de quien ejerce la prostitución, sino de los proxenetas y clientes. Lo que dice Barrera, por ejemplo, de que las abolicionistas las perseguimos no es verdad. Es más, ellas, por ejemplo, no entran en las casas de la ciudad, como sí hacemos nosotras, o Mujer Gades, o las Hermanas Oblatas. Entonces, ¿a qué vienen los reconocimientos?”.