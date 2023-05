CSIF protesta en el hospital Puerta del Mar por la falta de contratos en los centros sanitarios

El sector de Sanidad de CSIF Cádiz convocaba a primera hora de esta mañana una concentración de protesta en el Hospital Universitario Puerta del Mar, en Cádiz, contra la falta de contrataciones del SAS en los centros sanitarios públicos, enmarcada en la campaña autonómica del sindicato ‘No más zuecos vacíos’. Así, más de cincuenta trabajadores del hospital que entraban o salían de su turno de trabajo se han sumado a la protesta.

El objetivo de estas protestas, que se irán repitiendo por los distintos centros hospitalarios de la comunidad andaluza en las próximas semanas, no es otro que informar a usuarios y profesionales sobre las consecuencias de la escasez de personal en la sanidad pública. Tal y como ha recalcado el delegado de CSIF en el hospital Puerta del Mar, Carlos Orihuela, “el SAS no está cubriendo las bajas de los profesionales, ni sus permisos de maternidad, paternidad, lactancia, ni sus reducciones de jornada, ni sus vacaciones, por lo que el personal que permanece en el centro tienen que asumir una carga de trabajo que va en aumento, echando unas horas extra que no se pagan”.

Evidentemente, “todo esto repercute en la calidad del servicio que se ofrece a la ciudadanía, a pesar de que el personal se esfuerza con toda su profesionalidad y vocación para sacar adelante el trabajo, a costa de su salud física y mental”, ha añadido Orihuela, quien calcula que el Hospital gaditano de referencia puede tener en torno un 10 por ciento de la plantilla en una de estas situaciones que no se cubren (bajas por incapacidad temporal, reducciones de jornada, permisos reglamentarios…).

Mañana jueves habrá otra protesta, esta vez en el hospital de San Carlos, en San Fernando, a las 8.15 horas de la mañana, coincidiendo con el cambio de turno de profesionales.