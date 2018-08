CCOO y UGT pidieron que se garantizasen los puestos de trabajo en las terrazas

Los representantes de CCOO y UGT en la mesa de negociación sobre la nueva ordenanza que regulará las terrazas de bares y restaurantes plantearon que en la norma se estableciese una ratio mínima de camareros en función de las mesas. También propusieron que los solicitantes de autorizaciones tuviesen que estar al día de sus deudas, no sólo con el Ayuntamiento, sino también con la Seguridad Social. Ambas propuestas fueron respaldadas por el resto de los agentes implicados (Ayuntamiento, ONCE, Agadi y La Zancada), pero rechazada por la patronal hostelera, que consideró que la ordenanza no era el ámbito normativo adecuado para este tipo de exigencias, si bien se aceptó la obligatoriedad de estar al día en los pagos al Consistorio.

Las dos demandas sindicales, sin embargo, aparte de ser consecuentes con la labor propia de estas organizaciones, venían a responder al argumento de los hosteleros de que si se eliminaban mesas se destruiría empleo y, como no, a las situaciones laborales cuando menos irregulares que se dan -porque se siguen dando- sobre todo en temporada alta en algunos establecimientos.

Otra propuesta de la parte social en la mesa de negociación, también para garantizar puestos de trabajo, es que no se autorizasen terrazas de autoservicio. Tampoco prosperó por la negativa de los hosteleros.

En la reunión que mantuvieron ayer todos los colectivos implicados con responsables de Vía Púbica, la representante de Agadi, en nombre de las personas con discapacidad, reincidió en que se plasmasen ciertas normas garantes de la plena accesibilidad que son de obligado cumplimiento. Los peatones de La Zancada, por su parte, insistieron en la necesidad de trasponer a la nueva norma la legislación de rango superior, sobre todo en materia de ruidos, pero también la de Costas. También pidieron que se incluyese textualmente el artículo 27 de la Ley de Costas, que establece una servidumbre de tránsito de seis metros medidos tierra adentro a partir del límite interior de la ribera del mar, que debe quedar libre para peatones y vehículos de emergencias. Pese a que es una mera trasposición, la propuesta fue interpretada por Horeca como una nueva restricción y también fue rechazada.

Además, desde La Zancada plantearon que se recogiese la normativa que regula la distancia de las terrazas de los bancos.