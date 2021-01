El CBD después del entrenamiento

El CBD, también conocido como cannabidiol, tiene muchos más beneficios de los que te imaginas. Si entrenas a menudo, y aunque el entrenamiento te da salud y te ayuda a estar más feliz contigo mismo/a, es posible que tengas dolores articulares, incluso que hasta te cueste conciliar el sueño debido a que tu cuerpo está activo durante mucho tiempo.

Comprar CBD puede ser la solución que buscas para estos problemas. Por ejemplo, el aceite CBD de Higea CBD son unas gotas que han sido diseñadas para dormir. Aquellos que necesiten algo de ayuda para dormir, pueden usarlas tras un entrenamiento por las tardes.

La OMS nos indica que se trata de un producto muy beneficioso para el cuerpo y no adictivo.

Higea CBD es una de las pocas entidades fiables a la hora de elaborar este tipo de producto. Se encargan de llevar a cabo la extracción del CBD a través de CO₂ supercrítico. Esto evita que se pierdan los componentes originales de la planta. Además, nos ofrecen certificado orgánico para garantizar la trazabilidad de la planta.

Si quieres conocer el resto de las propiedades del CBD para después del entrenamiento, te animamos a seguir leyendo:

¿Cómo puede ayudarte el CBD a recuperarte después de entrenar?

El DOMS, o Dolor Muscular Tardío (conocido tradicionalmente como agujetas) una sensación de dolor y rigidez que se producirá después de haber realizado un determinado esfuerzo físico. Lo más común es que aparezca después de competir, de ir al gimnasio durante los primeros días, cuando salimos a correr e incrementamos nuestro entrenamiento.

El origen del DOMS lo encontramos en un daño que se produce a nivel muscular; como resultado de eso, se crea una respuesta inflamatoria que necesita el cuerpo para curarse progresivamente, aunque requiere de algo de tiempo. El problema es que los síntomas de este proceso pueden resultar perjudiciales para próximos entrenamientos.

Los deportistas experimentados tenemos ciertos trucos que nos permiten agilizar la recuperación: por ejemplo, usar hielo, intercalar duchas con agua caliente/fría en las extremidades afectadas o prendas de compresión. Sin embargo, si estos trucos fallan, necesitamos un plan B.

El aceite de cannabis para dolores articulares puede ser la solución que has estado buscando. Este producto se caracteriza por sus propiedades de carácter antiinflamatorio y analgésicas. De esta forma, aplicándolo en la zona afectada podemos notar un buen alivio a nivel muscular, además de potenciar la recuperación de cara a los siguientes entrenamientos.

Algunas personas no se terminan de decantar por este tipo de artículo porque piensan que tendrá algún tipo de efecto psicotrópico, pero no es así. El CBD no es un compuesto psicoactivo. El componente responsable de causar estos efectos es el THC (este sí que tiene propiedades cannabinoides).

De hecho, el CBD también tiene unas interesantes aplicaciones, como aquellas que se le pueden dar en el ámbito cosmético o terapéutico.

Si estás buscando un producto que te ayude a recuperarte después de tus entrenos más extremos, no lo dudes y apuesta por el aceite de cannabis.