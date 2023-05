Bruno García se compromete al aumento de ayudas económicas del deporte base en Cádiz

El candidato del PP a la Alcaldía de Cádiz, Bruno García, se compromete con el Deporte Base de la ciudad al aumento y mejora de las ayudas económicas que se conceden anualmente desde el Ayuntamiento, algo que calificó de “más que necesario a la vista de la labor que se hace con los pequeños en el fomento del deporte, que a esas edades es la mejor herramienta de desarrollo personal”. Bruno García que en días atrás se ha reunido con varios clubes de la ciudad, también apuntó a la simplificación de los trámites de estos clubes para acceder a las ayudas, “algo que, como en otros muchos aspectos municipales, supone finalmente una barrera para que la gente acceda a los servicios de su Ayuntamiento”.

El candidato popular cree posible también “mejorar las instalaciones deportivas existentes, que son las mismas que había en 2015, y en las que, si bien han realizado alguna reforma en los últimos años, plantean deficiencias importantes a subsanar”. García señaló que “no es muy comprensible que desde que se hiciera en 2013 la Piscina de Astilleros, o en 2011 las Pistas de “Telegrafía sin Hilos” y el pabellón de la Mirandilla, o previamente, del 2008 al 2010, el Pabellón del Casco Histórico, el Centro Náutico de Puntales y el Complejo Deportivo Puntales La Paz no se haya planteado una sola instalación deportiva nueva. Que el Portillo, que comenzó la obra en 2008 no saliera adelante con nosotros por los problemas con la constructora no justifica que, se esté ocho años sin hacer nada nuevo en esta materia, que es lo que ha pasado desde 2015”.

Nuevas instalaciones

Otras propuestas de Bruno García es crear o mejorar algunas instalaciones en los barrios que permitan la mejor distribución de horas de entrenamiento para los clubes de la ciudad que hacen uso de instalaciones municipales y recuperar los Juegos Deportivos Municipales, que gozaban de una gran aceptación y se eliminaron sin saber muy bien la causa.

Las peticiones de los responsables de clubes gaditanos a Bruno García y los miembros de su candidatura que se han reunido en estas semanas con ellos se han centrado también en mejoras como un nuevo enfoque de las ligas municipales, la colaboración con esos clubes para el desarrollo de otras actividades, como campus de verano sobre deportes, o la renovación de las canastas del Ciudad de Cádiz para permitir la práctica del minibasket.

Bruno García también señaló que era primordial continuar con la labor que se desarrollaba desde hacía muchos años para atraer a Cádiz la celebración de campeonatos andaluces y nacionales de deportes base que, además de servir de unión entre clubes de todo el país, potencian el turismo deportivo familiar.