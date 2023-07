Bruno García aporta documentos para demostrar la inacción del Gobierno de 'Kichi' en la organización de la Gran Regata

La organización de la Gran Regata Elcano-Magallanes que se celebrará en Cádiz del 7 al 10 de septiembre continúa marcada por la polémica, después de que el alcalde de la ciudad, Bruno García, avisara el jueves que su equipo de Gobierno deberá organizarla "desde cero" y lamentara que el anterior Gobierno había dejado "cero licitaciones en marcha". Esto produjo la reacción del grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana, anterior inquilino del Gobierno de San Juan de Dios, que señaló que "había un equipo organizador conformado, muchas animaciones definidas y todo a punto. Siempre tuvimos los tiempos presentes y se llegaba sin problemas. Había dinero y lo que falta es la gestión del último mes. Si Bruno y su equipo se hubieran puesto a gestionarla desde que llegaron y no un mes después, irían bien de tiempo".

Este viernes, en rueda de prensa tras la celebración de la Junta de Gobierno Local, Bruno García ha aportado tres documentos para demostrar lo que a su juicio ha sido una inacción del equipo de su predecesor, José María González 'Kichi'. Por un lado, un informe firmado por el gerente del Instituto Municipal del Deporte en el que se señala que a fecha de 17 de junio "no había expediente alguno para la contratación de obras o infraestructuras a realizar en el puerto de la ciudad", "no tenía convenios alguno con entidades de colaboración para la organización y desarrollo de la Gran Regata" y "no tenía contrato alguno con entidades ni empresas".

Por otra parte, García mostró un email dirigido desde la Delegación de Fiestas al concejal de Deportes, Carlos Lucero, en el que se destaca que "a día de hoy -el email es del 12 de julio- no se ha producido la resolución de la subvención, por lo que estamos pendientes de su concesión", en referencia a una ayuda directa de la Diputación de Cádiz para las actividades lúdicas y festivas complementarias a la Regata. Además, "a día 17 de junio, y desde la Delegación de Fiestas, no se había producido la iniciación de expediente alguno para la contratación necesaria para el desarrollo de las actividades del evento y por tanto la firma de ningún contrato".

Bruno García enseñó el tercero de los documentos, un informe de los barcos inscritos antes del 17 de junio con solo 13, cinco de ellos de la clase A, cuando, según el alcalde, se habían anunciado hasta 40. "¿Dónde están los 27 restantes?", preguntó a Adelante Izquierda Gaditana.

"Una falta de respeto a los técnicos"

El alcalde calificó las explicaciones de Adelante Izquierda Gaditana de "falta de respeto a los técnicos municipales" por decir "que estaba todo preparado". Y criticó a este grupo de la oposición "porque parece que vive en una realidad distinta mientras nosotros vivimos la realidad de la administración, de la gestión y de sacar las cosas adelante".

Recordó García que "ya nos ha pasado con la Edusi, con la Policía Local y con la limpieza. Y en todas estas ocasiones hemos informado con datos de las situaciones y hemos aportado documentos". A su juicio "si tuvieran un poco de autocrítica les serviría para entender por qué están ahora en la oposición".

Ya enfocado en la organización del evento náutico de la Sail Training International, el primer edil reconoció que "estamos sacando licitaciones urgentes, preparando a toda vela lo que no se ha hecho en ocho meses. Una regata como esta requiere como mínimo un año de preparación y nosotros lo haremos en dos meses".