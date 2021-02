La Policía facilitó la entrada a los Bomberos desde la escalera de incendios

De todo se aprende y por muchos que se hagan simulacros, que son bastante más que necesarios, un suceso como el de anoche en el hospital Puerta del Mar de Cádiz da para mostrar satisfacción por todo lo que ha funcionado y para tomar nota de lo que no ha funcionado o de lo que debería haber funcionado mejor.

Ignacio Pérez Prado, jefe de la zona de la Bahía del Consorcio Provincial de Bomberos, se mostró esta mañana realmente orgulloso no sólo de la labora desarrollada de las19 persona que, bajo su mando, se encargaron de sofocar el incendio acaecido anoche en el Puerta del Mar sino que tuvo palabras de agradecimiento y enaltecimiento, sobre todo para el personal sanitario del propio hospital así como para compañeros tanto de la Policía Nacional como de la Local que estuvieron ayer en primera línea de batalla.

Tanto es así que fueron los agentes de la Policía Nacional los que finalmente facilitaron el acceso de los Bomberos desde la escalera de incendios que les llevó hasta la planta afectada por el fuego. Al parecer, según relata el propio Pérez Prado, perdieron varios minutos en la escalera de incendios hasta que no les abrieron desde dentro. Según parece, la propia estructura de este tipo de accesos hace que la dirección de apertura de las puertas sean en sentido de evacuación, es decir, de dentro para fuera. Y para evitar el acceso indeseado de personas, no cuentan con dispositivos de apertura desde el exterior.

“Se han detectado fallos”, según el jefe de la zona de la Bahía del Consorcio Provincial de Bomberos y estos han sido y recogidos por la Gerencia del hospital que se ha comprometido a seguirlos de cerca.

“La verdad es que los Bomberos solemos estar siempre muy encima del hospital y el hospital siempre muy encima nuestra, siempre en colaboración”, sobre todo para llevar a cabo actividades conjuntas formativas para hacer frente a cualquier posible eventualidad como la ocurrida en la noche de ayer miércoles.

“Y ayer las cosas salieron bien precisamente porque ellos saben lo que nosotros queremos que ellos hagan”. De hecho, el Covid frenó en febrero o marzo del año pasado una nueva ronda de visitas a todo el personal para ir actualizando la formación y el reciclaje de los sanitarios y del personal de seguridad y “esperamos a que ya pase todo esto para volver a retomar esa formación”.

Sobre la operación de ayer, Ignacio Pérez Prado reconoció que es cierto que en los cinco o seis minutos que ellos tardaron en llegar y montar toda la instalación, el persona sanitario se portó de la manera más adecuada sacando al personal y a los pacientes y cerrando las puertas: “Para nosotros eso era una garantía total de éxito. A mí el incendio me da igual. Me da igual que sean cinco que seis habitaciones, lo que no quiero es que le pase nada a nadie”.

En el momento en que los Bomberos tienen ya la garantía ese que la planta está del todo evacuada, ya ellos sólo se tienen que dedicar a la lucha contra el fuego y el humo como así fue. “Si no nos allanan todo ese terreno, tenemos que dejar el incendio para ir comprobando que toda la planta está del todo desalojada”.

“La primera medalla y nuestro primer agradecimiento iría al propio personal el hospital Puerta del Mar de Cádiz. Lo han hecho realmente bien”, relata Pérez Prado, que insiste en lo importante que fue, no sólo que evacuaran la zona afectada, sino que cerraran las puertas que sectorizan el hospital: “Y eso lo hicieron evitando que se extendieran tanto las llamas como el humo”.

Aun así, el jefe de los Bomberos reconoció que el edificio no deja de tener algunos agujeros y porosidades por los que se cuela el humo, por lo que fue imposible que éste llegara tanto a plantas inferiores como a las superiores, pero ya como menos peligrosidad.

“Cuando llegamos nos encontramos con un hospital muy bien desalojado. Tardamos un poco en que se encontraran las llaves, pero es normal”. Tuvieron que esperar en la escalera de incendios unos minutos. “Y de todo esto se aprende. Le repito que todo nos ha salido bien, pero esto no quiere decir que nos tengamos que relajar sino que hay que seguir estando encima del hospital, seguir pidiendo mejoras como siempre hemos hecho. Unas se han hecho y otras no porque el hospital ha considerado que no era el momento”.

A raiz de estos fallos detectados, Pérez Prado comenta que el hospital ha anotado todas las necesidades detectadas y llevarán a cabo mejoras a raíz de este incendio. De hecho, según relata el responsable de los Bomberos de Cádiz, las escaleras de emergencia se arreglaron hace unos años. “Las que había hace cinco o seis años daban miedo, se pusieron puertas resistentes al fuego que ahora han funcionado a la perfección”. Las medidas de seguridad nunca sobran.

En esta ocasión, al fuego se sumó el miedo al contagio del Covid. De hecho, Ignacio Pérez Prado rememora que envías pasados hubo una intervención de los Bomberos en un geriátrico en el País Vasco que hicieron saltar las alarmas. A pesar de ello, este portavoz del Consorcio de Bomberos de Cádiz insiste en que el equipo de respiración con el que cuentan les evitan también los contagios porque el aire que respiran procede de una botellas de oxígeno. A pesar de ello permanecerán atentos estos días y se ha procedido ya a la desinfección de todos los equipos.