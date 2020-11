Bayport busca ya otras alternativas para ubicar su sede fuera de la Zona Franca de Cádiz

El director general de la empresa Bayport, Rafael Fernández, ha mostrado esta mañana su pesar por la decisión tomada por la empresa LTK, compañía logística que trabaja para Alestis, de cerrar su planta de Cádiz. "Como ciudadano y como empresario de Cádiz, la decisión de LTK me ha parecido un nuevo varapalo para la ciudad y para la Bahía y me preocupa".

Fernández ha mostrado sus esperanzas de que el apretón de manos y el acuerdo escenificado en días pasados por parte del alcalde de Cádiz, José Margía González 'Kichi', y del delegado del Estado en la Zona Franca, Fran González. "Me alegro de que hayan sido capaces de superar asperezas por el bien de nuestra industria y estén dispuestos a llegar acuerdos que, seguro, beneficiarán a todos los gaditanos".

Pero todo estos mensajes positivos van acompañado de la decisión, por parte del máximo gestor de Bayport, empresa provisionista de buques, de iniciar el proceso para renunciar a la posibilidad de instalar sus sede y centralizar todas sus naves en un inmueble ubicado en los terrenos de la antigua Altadis.

"En cuanto a lo que me pregunta sobre la situación de mi posible traslado a los terrenos de Altadis, prefiero serle sincero. La postura de Zona Franca me ha hecho reconsiderar mis planes y mi posición se aleja cada vez más de la que inicialmente, como gaditano, me habría gustado". Rafael Fernández dice entender "que las administraciones tienen que hacer sus cábalas pero deben entender que los empresarios también tenemos nuestros razonamientos, y ninguno de ellos es caprichoso".

El director general de Bayport afirma que la decisión la toma pensando "en las cientos de familias que dependen de mi negocio". "Necesito una respuesta rápida por parte de Zona Franca y veo que esto es cada vez más complicado. La Zona Franca no me responde como yo necesito ni con la celeridad que yo necesito".

De esta manera, Rafael Fernández considera que Fran González, como delegado del Estado en la Zona Franca "debe entender que ya esté calibrando otras opciones y valorando otras posibles ubicaciones fuera de la capital". "Nuestra urgencia pasa por centralizar nuestras operaciones y así me lo exige mi modelo de negocio", insiste Fernández.

Cabe recordar que Bayport tenía ya cerrado un proyecto para centralizar su sede en una nave y una superficie de 6.366 m2 de las antiguas instalaciones de Altadis, en la zona del denominado Almacén de Productos Terminados (APT).

El escollo surge cuando Bayport detecta una serie de problemas técnicos aparecidos durante los primeros estudios geotécnicos relacionados con la resistencia del suelo de los almacenes requerirán unas actuaciones, que en origen no estaban contempladas ni en los planes ni en los presupuestos iniciales.