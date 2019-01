Bares de la Catedral acumulan decenas de quejas por las palomas

Enfrente, en La Barrica durante el año pasado recibieron unas veinte quejas por escrito de clientes por el mismo motivo, apunta su encargado, Francisco Jiménez. “Este año estamos teniendo suerte por ahora pero hay veces que se han juntado montones de ellas en una mesa”. Allí también piden a los comensales que no les echen de comer. Pero no todos hacen caso.

La situación es ya tan insostenible que el propietario ha trasladado las quejas de sus clientes al Ayuntamiento , al que reclama una solución urgente. Hasta el momento no ha recibido respuesta, asegura Adela, la encargada. “A veces tenemos que devolver comida que ya está pagada... los clientes no se pueden descuidar porque están comiendo y están volando alrededor de ellos. Esto es increíble. Me entran en el local, se suben a las mesas de siete en siete y se quedan ahí, esperando un despiste de los clientes. Parecen perritos en vez de palomas...”. Aunque estén las mesas perfectamente limpias.

No es que picoteen las migas que caen al suelo. No. Se posan en las sillas y en las mesas delante de las narices de los clientes y pican de platos y fuentes como de un comedero, salpicándolo todo de excrementos. Tiran vasos y copas y hacen prácticamente imposible disfrutar de unas cervezas y unas tapas.

Un plan de control congelado, pero con eco hasta en The New York Times

El 17 de noviembre del año pasado, el Ayuntamiento informaba de que la Delegación de Medio Ambiente iba a iniciar una campaña de medidas de control sanitario y poblacional de las palomas.

El concejal del área, Álvaro de la Fuente, explicó que se haría un estudio del estado de las aves, que se realizarán capturas mediante lanza redes y jaulas trampas y que se transportarían a espacios no urbanos a una distancia no inferior a 275 kilómetros, a algún lugar del Levante español. El servicio de control se volvió a adjudicar a Athisa.

La noticia de que Cádiz expulsaría a miles de palomas que molestan a los turistas tuvo repercusión internacional. De hecho, lo publicaron la BBC, la CNN, The Independent, The Telegraph y hasta The New York Times. Pero el plan no ha acabado de arrancar. Para hoy está prevista una reunión.