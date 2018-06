Bañistas de Santa María del Mar se quejan del mal estado de la playa

La playa de Santa María del Mar es para Santa María, lo que La Caleta para la Viña: el único espacio natural de esparcimiento del que dispone un barrio en el que no hay zonas verdes ni tampoco muchas posibilidades de veranear en otro sitio. Santa María del Mar, sobre todo su tramo norte, hace las veces de pulmón del Barrio. Por eso no es de extrañar que los primeros bañistas en quejarse del mal estado que todavía presenta la playa hayan sido vecinos de Santa María a través de su asociación, Las tres torres de Santa María. José Rodríguez, presidente del colectivo, se hacía eco ayer de estas quejas y las trasladaba al Ayuntamiento. Unas responden a la falta de arena en el tramo norte de la playa y otras, la mayoría, a la eliminación del servicio de guardarropa.

Los más de 30.000 metros cúbicos de arena vertidos por Costas desde mediados de este mes durante cuatro jornadas para paliar los efectos de los temporales no han servido, como era previsible, para reponer los cientos de miles de toneladas de árido que se llevó un durísimo invierno. De hecho, todavía afloran muchas de las rocas que quedaron al descubierto, dejando reducido al mínimo el ya estrecho espacio que queda, sobre todo en la pleamar. La fotografía que ilustra esta información habla por sí sola.

Por otro lado, resulta fácil comprobar que la arena que se ha aportado no es de la misma calidad que la perdida, hasta el punto de que en algunos tramos resulta difícil caminar descalzo porque ni siquiera se trata todavía de arena, sino de gruesos fragmentos minerales y de conchas de moluscos marinos. Abrimos aquí un paréntesis: son ya muchos los expertos en dinámica litoral quienes, sumados a los ecologistas, alertan de que este tipo de regeneraciones con aportaciones de arena -más bien creaciones de playas artificiales-, además de ser muy costosas y siempre insuficientes, alteran de manera grave los fondos marinos y las pesquerías. De hecho, existen sistemas alternativos y de menor impacto que el aporte de toneladas de arena extraídas del fondo marino, una operación esta que, por cierto, este año desató una importante refriega entre el Gobierno central y la Junta. Para hacernos una idea del impacto, baste decir que un metro cúbico de arena pesa aproximadamente 1,5 toneladas.

Pero volvamos a las quejas de los bañistas: La otra es por la falta de guardarropa, una posibilidad que se sigue ofertando en la carta de servicios de las playas gaditanas, pero que esta temporada se ha eliminado a raíz de una vieja reivindicación del comité de empresa de Cádiz 2000, la compañía recién municipalizada.

Pese a que las trabajadoras llevan décadas asumiendo estas funciones, su representación sindical siempre entendió que no es propia de su cometido, ya que no viene recogida en el convenio de limpieza por el que se rigen. Este servicio, además, generaba los problemas de seguridad propios de una consigna y no pocos conflictos con algunos usuarios, de manera que toda la responsabilidad de la custodia de los efectos personales recaía en las empleadas.

Muchos bañistas, la mayoría residentes en Cádiz y en el barrio de Santa María, se enteraron de que se suspendía el servicio de guardarropa el primer día que intentaron hacer uso de él como cada año. Y eso ha generado muchas quejas.

Cuando está a punto de acabar la temporada media de playa para que arranque la alta el próximo lunes uno de julio, el Ayuntamiento aún no ha decidido qué hará con este servicio, aunque ya ha avanzado que apuesta por la instalación de taquillas con puertas transparentes que funcionen con monedas, similares a las de los supermercados.