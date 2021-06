Bahía Sound y Diario de Cádiz te invitan a los conciertos de Alan Parsons y Rosario Flores

Diario de Cádiz y Bahía Sound te invitan a dos de sus conciertos de este verano, dos artistas de renombre, Rosario Flores y Alan Parsons, los días 26 de junio y 10 de julio respectivamente, que harán que los asistentes disfruten en vivo de sus mejores temas y de un ambiente musical que muchos añoran.

Participar en el sorteo de 3 entradas dobles para cada concierto, es decir, serán un total de 6 ganadores elegidos aleatoriamente. Si quieres ganar una de estas entradas dobles ¡rellena el formulario y participa!

Rosario Flores - 26 de junio de 2021

Rosario visitará Bahía Sound en la gira de su nuevo disco “Te lo digo todo y no te digo na”, un trabajo que ha llevado su tiempo gestar y que desde el mes de diciembre pasado ha estado descubriendo a sus fans en pequeñas dosis, entregándoles nuevos singles que están generando una imagen novedosa de esta artista global.

En palabras de Rosario, “Este disco es como una renovación, muestra a una Rosario renovada con un cambio de actitud, de madurez. En la gestación del este álbum he incluido nuevos recursos sobre los que no había puesto atención anteriormente, he contado con productores con los que nunca había imaginado colaborara. Al terminarlo me he dado cuenta de que estoy ante un disco fresco, con mucha energía, para bailarlo y sentirlo en el directo, así que nos vemos en los conciertos!”

Rumbas, baladas, blues, pop, colaboraciones especiales, reggae, flamenco, personalidad y enjundia, todo se cruza y de diluye en este nuevo trabajo de Rosario.

Alan Parsons Live Project - 10 de julio de 2021

Bahía Sound acoge el inicio de la gira en España del artista británico que celebra los 40 años del famoso álbum "Turn Of A Friendly Card" además de otros grandes éxitos de su carrera como "Eye In The Sky", "I Robot" o "Don´t Answer Me".

El famoso y mítico productor inglés Alan Parsons comenzó en el mundo de la música cuando era joven como guitarrista de bandas de blues, pero no fue hasta que consiguió un trabajo como ingeniero de sonido a los 19 años en los famosos Abbey Road Studios cuando realmente dio comienzo su carrera musical.

Hoy en día es mundialmente conocido por participar en discos memorables como los dos últimos de los The Beatles, ‘Abbey Road’ (1969) y ‘Let It Be’ (1970), pasando a trabajar después para Paul McCartney, entre muchos otros artistas. Aunque fue con ‘The Dark Side of the Moon’ (1973), de Pink Floyd, cuando dio el gran salto que le llevó a trabajar como productor para John Miles, Al Stewart o Steve Harley.

En 1975 Parsons decidió lanzarse con su proyecto personal, ‘The Alan Parsons Project’, junto a Eric Woolfson, con el que lanzó 11 álbumes de estudio. En 1990 comenzó su carrera como solista, con la que ha llegado a grabar hasta el día de hoy cinco álbumes de estudio. El más reciente, ‘The Secret’, lanzado en abril de 2019, le devuelve a la actualidad en las listas de éxitos de medio mundo.