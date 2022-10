¿Ayuntamiento o reunión de cartujos?

La Primera República Española y el Cantón de Cádiz impusieron en nuestra ciudad una furiosa política anticlerical. En ese año de 1873 fue prohibida la enseñanza religiosa y suprimido todo culto externo. Desaparecieron de las calles de Cádiz todos los símbolos religiosos y fueron derribadas las estatuas de los Patronos, que estaban situadas en el muelle, y las columnas con la imágenes de la Inmaculada y de la Virgen del Rosario. El Comité de Salud Pública, presidido por Fermín Salvochea, procedió, entre otras medidas, a cerrar todas las iglesias, a excepción de las parroquias, y llegó a interrumpir la novena que se celebraba en el Carmen para clausurar las puertas del templo con barrotes y candados, poniendo en la calle a los fieles que allí se encontraban. Las monjas de las Descalzas y las de Santa María fueron también expulsadas de sus conventos y hasta la Custodia del Corpus estuvo a punto de ser vendida en pública subasta.

La loca aventura del Cantón acabó cuando el Gobierno de la República ordenó el envío de tropas al mando del general Pavía. Salvochea se negó a huir y asumió con dignidad todo tipo de responsabilidades.

Para la recuperación de la ciudad y la vuelta a la normalidad fue necesario constituir un Ayuntamiento con gaditanos independientes. El gobernador militar de la plaza llamó, entre otros, a Juan Arámburu, Ricardo Sobrino, Amusátegui, Soulé, Chorro, Lahera, Uceda, García de Arboleya, Pinillos, Rocafull y Federico Benjumeda.

Este gobernador se apellidaba Villaverde, pero los gaditanos le llamaban ‘Villafiera’, por la severidad de sus actuaciones y su poca afición a las bromas. Como es natural, todos los vecinos llamados por el gobernador acudieron de inmediato a su despacho, pero algunos pusieron excusas para asumir el cargo de concejal. Unos porque tenían negocios que atender y otros porque creían no estar capacitados para la labor. ‘Villafiera’ no les dejó terminar:

-Aquí no hay excusas que valgan. Aquí no hay más negocios que recuperar la ciudad. Y al que no esté conforme le aplico en el acto las leyes de Guerra.

Uno de estos vecinos no pudo reprimirse y replicó al gobernador:

-No siga usted, mi general. Seré concejal de este Ayuntamiento y si usted lo ordena, hasta obispo de la diócesis.

Constituido el nuevo Ayuntamiento bajo la presidencia de Juan Arámburu empezó pronto la ardua tarea para que la ciudad recobrara la tranquilidad y volvieran los trabajos habituales. El Ayuntamiento acordó redactar una alocución a los gaditanos explicando que su labor sería apolítica y con la única intención de volver a la normalidad. Para ello se pedía la ayuda y colaboración de todo el vecindario.

Una de las primeras medidas fue reponer el nombre de las calles modificadas por el Comité de Salud Pública. De esta manera la calle Sacramento recuperó su nombre que había sido suplantado por el de Lincoln. Igual ocurrió con el Torno de Candelaria que había pasado a llamarse de los Jacobinos; la de San José por la de Girondinos; la de San Pedro por la de Razón y otras por el mismo estilo.

Otra de las primeras medidas fue la reapertura de las iglesias. Varios concejales salieron a las calles procediendo a abrir los templos quitando para ello las cadenas y barrotes puestos por el Comité. Las campanas de estas iglesias comenzaron a repicar y la labor de los concejales fue seguida por una muchedumbre, que aplaudía con fervor estas reaperturas. Seguramente más de uno de estos vecinos que aplaudía entusiasmado la apertura de los templos había aplaudido pocos meses antes el cierre de los mismos.

Todos los días el nuevo Ayuntamiento se ocupaba de temas religiosos, intentando borrar lo realizado por el Cantón y volver a la situación anterior. Por ello, uno de los concejales, cansado de medidas religiosas, exclamó:

-¿Esto es un Ayuntamiento o una reunión de cartujos?

El concejal García de Arboleya, que relató algunos de estos hechos en un trabajo titulado “25 años atrás”, recuerda una simpática anécdota ocurrida en el convento de las Descalzas, situado en la actual calle Montañés. Las monjas regresaron a su convento en unos carruajes y ocultando sus rostros con unos velos. Pocos días más tarde llamaron al Ayuntamiento para quejarse de que algunos vecinos ‘anticlericales’ habían lanzado ‘restos fecales’ envueltos en papeles al tejado del convento. Temían que cuando fueran a recoger el agua de la lluvia terminaran bebiendo una porquería.

Arboleya, con permiso de la autoridad eclesiástica, acudió al convento acompañado del jefe de los municipales, un aragonés llamado Jimeno. En unión de la superiora y de varias monjas subieron al tejado y al ver la porquería, el municipal, indignado completamente, comenzó a dar voces e insultar a los autores con enormes palabrotas . Las pobres religiosas salieron escandalizadas mientras los concejales intentaban disculpar al jefe de los municipales.

Los autores del hecho, unos jóvenes domiciliados en la calle Comedias, actual Feduchy; fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad.

Otra medida de carácter religioso estuvo envuelta en larga polémica. El Comité de Salud Pública había ordenado que los extraordinarios cuadros de Murillo situados en la iglesia de Capuchinos pasaran a la Academia de Bellas Artes. Terminada la aventura del Cantón, el Ayuntamiento ordenó que los cuadros regresaran a su iglesia. Fueron muchos los que se opusieron a ello por considerar que el Museo era el lugar adecuado para admirar esas obras.