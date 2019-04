El Ayuntamiento requiere a la Junta para que adecente La Paz

La presión del Ayuntamiento, que ayer firmó un decreto con un requerimiento formal, y la de los inquilinos de los edificios afectados ha obligado a la Junta a adecentar todo el frontal de los edificios de la barriada de La Paz donde ha ejecutado una serie de obras y limpiar también todo el acopio de suciedad y materiales. La zona se encontraba en un estado de absoluto abandono desde hace semanas, con el riesgo que ello suponía para los vecinos.

El teniente de alcalde de Urbanismo, Martín Vila, mostró ayer su satisfacción "por el compromiso que ha adquirido la Junta tras la presión vecinal y del propio consistorio, pero vamos a estar vigilantes, y si no se cumple en un plazo actuaremos nosotros de forma subsidiaria con contundencia. No es la primera vez que la Junta no cumple con la ciudad, y por tanto vamos a seguir vigilantes en el asunto".

Indica el concejal que el decreto "recoge el requerimiento con las medidas exactas que ha de adoptar, tanto en materia de salubridad como de seguridad, y se le da un plazo de 5 días desde su notificación a la Junta para que actúe. Si en ese plazo no cumple, actuaremos de forma subsidiaria repercutiendo el gasto a la administración andaluza. Así, los vecinos en ningún momento van a estar desprotegidos, y van a tener la tranquilidad de que tiene ya plazo definitivo el adecentamiento y retirada de los escombros".

El alcalde, José María González, también se manifestó sobre este asunto que ha provocado un gran malestar entre los vecinos de estas viviendas públicas. "Nos congratulamos de que con nuestra presión y la de los vecinos la próxima semana se recogerán, se limpiará y se devolverá a la normalidad este espacio de la barriada de La Paz. A pesar de todo, más vale tarde que nunca".

A la vez, el alcalde ha dejado claro a las autoridades de la Junta de Andalucía que no se permitirá una nueva dejación y se defenderán los derechos de los vecinos, que lo tengan muy claro. Si a lo largo de la semana que viene no cumplen con lo comprometido "decretaremos las medidas oportunas, necesarias y urgentes para salvaguardar la salud de los vecinos y vecinas así como el derecho que tienen de contar con un entorno medioambiental saludable".