La oposición no aprueba la gestión que el equipo de gobierno está realizando desde que se decretó el estado de alarma a consecuencia de la epidemia del coronavirus. Después de unas primeras semanas en las que pareció haberse impuesto un pacto de no agresión, los grupos políticos empiezan a evidenciar cada vez con más vehemencia su desacuerdo con el modo en que Adelante Cádiz está llevando las riendas del Ayuntamiento. Básicamente, le piden al gobierno de José María González que trabaje más en la gestión de la ciudad, y al mismo tiempo que favorezca en mayor medida también la participación a la hora de tomar decisiones.

“El trabajo en el Ayuntamiento no puede pararse. Es más, estos días debe ser más necesario que nunca dejarse la piel”, reclamaba este lunes la portavoz del PSOE, Mara Rodríguez, que insistía en el mensaje ya traslado días atrás: “el alcalde no está liderando esta situación de pandemia y de crisis sanitaria en Cádiz y, por tanto, tenemos que tomar el relevo los que sí consideramos que la situación es de una gravedad absoluta”.

Esa falta de trabajo se traduce, según el Partido Popular, en que a día de hoy “nadie sabe en Cádiz a qué atenerse respecto al Ayuntamiento”. “No se sabe si hay exención de impuestos, ni ampliación de terrazas porque Martín Vila aprovecha la situación para imponer más restricciones, ni ayudas a familias sin recursos, ni nada de nada. Todo está supeditado a decretos del alcalde que está en otras cosas más importantes para él”, añadía el presidente del grupo popular, Juancho Ortiz.

En esa línea de trabajo, el PP ha reclamado este lunes que vuelvan a celebrarse lo antes posible los plenos ordinarios, que no se han convocado en marzo y en abril por el estado de alarma, “para tomar acuerdos que ayuden de verdad a familias sin recursos y gaditanos que sufren el parón laboral y económico, y muy especialmente a autónomos y pymes que lo están pasándolo realmente mal y no encuentran en este Ayuntamiento una sola medida concreta de apoyo a esa grave situación”. Un pleno que puede ser asistencial o telemático, y que el PP considera que no puede esperar al último viernes de mayo.

“Hemos dado un generoso margen de confianza al equipo de gobierno, pero para Kichi es más importante estar dando batalla ideológica en las redes que enterarse si las familias que se manifestaron en la puerta del Ayuntamiento han cobrado ya las ayudas”, condenaba Ortiz, que al hilo de esto ha criticado al equipo de gobierno por estar “centrado en decirle a los voluntarios de Protección Civil que vigilen las redes sociales y en cambiarle el nombre al estadio Carranza en mitad de una situación de emergencia sanitaria, económica y social”.

Además del pleno, la oposición reclama la convocatoria urgente de otros organismos, como el consejo de administración de Aguas de Cádiz, el consejo rector del Instituto Municipal de Deportes (como insistía ayer Mara Rodríguez) o el consejo de administración de Cádiz 2000 “para comenzar a trabajar en la activación de la temporada de playas”, como ha trasladado también este lunes Ciudadanos una vez que se conocen las fases de la desescalada aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Precisamente, Ciudadanos se une así a la reclamación que ya se le ha trasladado días atrás al equipo de gobierno para “activar al completo todos los servicios de playa en el momento en el que ya se permita el baño en la fase 3 de la desescalada, previsiblemente el próximo 8 de junio”, según ha defendido Lucrecia Valverde, portavoz de este grupo municipal. La formación naranja critica que aún “no se han habilitado ni todos los accesos ni los servicios de los que las playas deben de disponer, como, por ejemplo, los bidones de basura, que aún no cubren todos los arenales”, y recuerda que desde el pasado sábado hay personas bañándose “por lo que es imprescindible que las playas ya se doten de socorristas para atender cualquier percance que pueda ocurrir y que los trabajadores del servicio de playas se incorporen a sus actividades de mantenimiento”.

La participación

Ciudadanos lamenta no haber podido participar en la última reunión del órgano de gestión de playas; lamento que coincidía con el que también lanzaba el PSOE. En ambos casos se reclama al gobierno local que permita la participación, real y efectiva, de los grupos de la oposición. De participación y de transparencia, ante la falta de documentación y de información que los socialistas señalaban ayer respecto a cuestiones como el pago a proveedores (del que no tienen noticias desde el último trimestre de 2019). “O que Páez explique cómo se ha pasado de un superávit de 12 millones de euros a un remanente negativo justo el año que más falta hacía ese dinero”, como reclamaba el PP.

En esta línea, Mara Rodríguez lamenta que el equipo de gobierno desatienda la mayoría de las propuestas que se están planteando en relación a la gestión que puede hacerse en este período de crisis. “Haces tus deberes, llevas tus propuestas. Pero de 30 o 40 propuestas que se presentan se llevan a efecto tres o cuatro, a lo sumo”, indicaba la portavoz socialista, que más allá de calificar este escenario como “frustrante” o como “una decepción” para su grupo, lo considera “una pérdida tras otra de oportunidades para Cádiz”. “Es la ciudad quien pierde”, concluye Rodríguez.