“El Ayuntamiento ha mentido a las limpiadoras municipales”

“El Ayuntamiento de Cádiz ha mentido a las trabajadoras”. Así de categórico y tajante se muestra el líder de Autonomía Obrera en el Ayuntamiento de Cádiz, Manuel Bienvenido, por el enésimo conflicto que asoma en el caso de las limpiadoras municipales, concretamente,las de las instalaciones deportivas.

Cuando parecía que se había encontrado una solución y que iban a poder cobrar todo lo que se les debía por parte de la anterior concesionaria Expertus, es decir, la nómina de diciembre, la extraordinaria de Navidad y los primeros 26 días de enero, ahora han visto que el dinero no les puede llegar porque no es viable desde el punto de vista legal.

Han cobrado de Cointer, la nueva concesionaria, los últimos días de enero y ésta también ha abonado una especie de adelanto para tratar de compensar en parte lo que se les debe todavía, que en algunos casos ha sido 700 euros y en otros 1.000 euros, pero que ni alcanza de lejos “lo que debemos”.B

ienvenido es muy crítico con el Ayuntamiento “porque se comprometieron a solucionar el problema y no lo han hecho”. Esta iba a llegar de manera que el Ayuntamiento no iba a pagar la parte del contrato a Expertus, que se encuentra en un concurso de acreedores, para que ese dinero no fuera para cubrir embargos de esta compañía. En este caso, iba a ser la nueva concesionaria Cointer la que iba a pagar los salarios de lo que se debía directamente a las trabajadoras. Sin embargo, cuando ha llegado el momento de hacer efectivo el asunto, se han encontrado con que la normativa impide a una empresa cobrar por unos servicios que no ha dado y, por lo tanto, no pueden abonar las nóminas a las empleadas en el período anterior al contrato.

A ello se le une la complicación de que el propio administrador de Expertus no entrega la documentación de la plantilla.

El problema es que ahora para poder cobrar antes hay que ir a Fogasa, por lo que va a alargar el tema hasta que puedan cobrar. Bienvenido se mostraba indignado porque “usted no se puede comprometer a algo por intentar quitar el conflicto de enmedio cuando sabía que podían venir problemas legales. Ellas se fueron con la certeza de que se había solucionado el problema y eso no se puede hacer”.

La plantilla de limpiadoras tendrá que debatir si vuelven a las movilizaciones, ya que en los últimas semanas han ido al Ayuntamiento a concentrarse. Las de las dependencias municipales y los colegios consiguieron solventar su situación al depender del Ayuntamiento directamente, pero las de las instalaciones deportivas lo hacen del IMD (Instituto Municipal de Deportes).

Diputación

Los trabajadores de la contrata de limpieza de algunas dependencias de centros de la Diputación también están viviendo un calvario. Este es el caso de los de la residencia de ancianos Matía Calvo de la capital y otra en El Puerto, y de la Escuela de Hostelería Fernando Quiñones. La empresa, Grupo Tempo, también ha entrado en un concurso de acreedores y el diputado de Bienestar Social, David de la Encina, ya les ha anunciado que pueden llegar a tardar en cobrar en unos dos meses mientras que se consigue hacer una nueva licitación de urgencia para que otra empresa se haga con el contrato. Estos empleados también tuvieron problemas para cobrar la nómina del mes de diciembre y desde que entraron en septiembre, los problema no han cesado con continuos incumplimientos. De la Encina en lo que sí se ha comprometido es en afinar con el nuevo pliego para tratar de proteger a los trabajadores y que estas situaciones no se vuelvan a producir en el futuro. Ahora las plantilla va a analizar si vuelven a las movilizaciones.