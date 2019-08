El Ayuntamiento saca a licitación el servicio de alumbrado público

El Ayuntamiento de Cádiz ha sacado a licitación esta semana el servicio de conservación, mantenimiento y modificación de las instalaciones de alumbrado público, viario y ornamental de la ciudad de Cádiz. El plazo para presentar ofertas termina el próximo 27 de septiembre.

Las empresas interesadas en hacerse con este contrato del Consistorio gaditano pueden ya consultar el pliego de condiciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público. El presupuesto base de licitación de este servicio por los dos años en los que prestaría asciende a 2,4 millones de euros con impuestos incluidos. La apertura de sobres se realizará en el mes de octubre.

La prestación del servicio tiene como fin principal asegurar la continuidad del alumbrado, minimizar los riesgos, adecuar las instalaciones a necesidades urbanas y mantener el nivel técnico de las instalaciones. Entre los objetivos que se marca el Ayuntamiento de Cádiz con el pliego está mejorar la eficiencia energética de las instalaciones y reducir el consumo energético con la sustitución de luminarias de alto consumo por leds.

La conservación, reposición de las lámparas y leds, la verificación del estado de las instalaciones, reparación de averías y la ejecución de determinadas operaciones programadas son algunas de las obligaciones comprendidas en el contrato, que se extiende a todo el término municipal de Cádiz. Además, se especifica la obligación de la prestación del servicio de inspección y de guardia para que en ningún momento a lo largo del año se quede sin atender el servicio, y para que con medios humanos y materiales se resuelva de inmediato cualquier avería.

La empresa que se haga con el servicio deberá subrogar al personal que actualmente lo desempeña -tal y como viene recogido en el pliego- y deberá tener, como mínimo, una plantilla con un técnico titulado, un responsable administrativo, un delineante, dos encargados, once operarios oficiales electricistas (cinco conductores) y un oficial albañil. Las condiciones de admisión de la oferta es que la empresa tenga capacidad de obrar, se requiere que la compañía que oferta no tenga vigente una prohibición para contratar, que no incurra en incompatibilidades, que cumpla sus obligaciones con la Seguridad Social y sus obligaciones tributarias, y se otorgará preferencia a empresas con trabajadores con discapacidad y a empresas dedicadas a la promoción e inserción laboral de personas en situación de exclusión social.