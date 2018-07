El Ayuntamiento exige celeridad para reparar el paseo Fernando Quiñones

El concejal de Patrimonio del Ayuntamiento de Cádiz, David Navarro, ha reclamado al nuevo subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, que exija celeridad a Costas en la ejecución de los trabajos de reparación del paseo Fernando Quiñones, lamentando que un espacio tan emblemático de la ciudad "no esté en perfecto estado de uso cuando ya está iniciada la temporada alta de playas".

Navarro ha señalado que "no tiene cabida en la razón que un atractivo turístico de la ciudad como el castillo de San Sebastián no se pueda visitar porque no se haya actuado por parte del Ministerio competente".

En este sentido, ha recordado que al anterior Gobierno del PP "se le llenó la boca diciendo que esta actuación estaría a punto de cara a la temporada de playas, y no hay ningún motivo para que no se cumpla este compromiso, con independencia de quién ostente ahora la responsabilidad".

Navarro ha manifestado que confía en que el nuevo subdelegado "sea consecuente y aproveche la oportunidad de comenzar con buen pie en su nuevo cargo dando absoluta prioridad a este asunto", ya que como exconcejal del Ayuntamiento gaditano "sabe de esta problemática porque ha sido espectador privilegiado y activo en los plenos municipales" y, por tanto, es consciente de los continuos avisos y requerimientos realizados a Costas desde 2016 para que se llevaran a cabo obras de seguridad en el paseo Fernando Quiñones.

A juicio de Navarro, "fue la desidia y falta de diligencia" de los anteriores dirigentes del PP respecto al recinto amurallado de la ciudad lo que "propició que se produjeran daños de la magnitud de los que se dieron en el entorno de La Caleta tras los temporales de principios de año".

Finalmente, Navarro ha indicado que el equipo de gobierno espera reunirse con Pacheco para hacer hincapié en que "desde la Subdelegación se realicen los trámites y diligencias necesarias para que ese paseo sea restaurado a la mayor brevedad posible".