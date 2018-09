El Ayuntamiento va a asumir el Programa de Zona con fondos propios

El Programa de Zona que tantas críticas le ha granjeado en los últimos días al equipo de gobierno municipal va a ser asumido por el propio Ayuntamiento. Así lo anunció ayer el alcalde José María González a este periódico, que añadió que el problema que se ha suscitado no es exclusivo de Cádiz sino que se ha producido en otros 34 ayuntamientos de toda la comunidad autónoma. Tampoco es algo único en la capital gaditana que se hayan quedado trabajadores en la calle, nueve en el caso de Cádiz, ya que si se suman los que hay en todos esas ciudades, hay entre 250 y 300 empleados afectados.

El alcalde también resaltó que este programa ha dado muy buenos resultados en Cádiz: "Es tan bueno nuestro Programa de Zona que no sólo es que lo hayamos mimado, sino que incluso lo hemos mejorado hasta aparecer ahora mismo en el tercer puesto del ranking andaluz".

Cabe recordar que el origen del problema se sitúa el lunes cuando desde Ganar Cádiz, socios minoritarios de Podemos en el Ayuntamiento, se hizo un comunicado en el que se pedía que se reanudara el programa de Zona que se realiza desde hace más de dos décadas en distintos barrios de la capital gaditana y que se hiciera con recursos propios y asegurando, de esta forma, la continuidad del mismo.

José María González resaltó ayer que la decisión de que este plan fuera acogido y financiado por el Ayuntamiento "ya estaba en la hoja de ruta" de Servicios Sociales, la Concejalía que ha estado en el foco en los últimos días. Por ello, se alegra que las críticas de asociaciones como las de Derechos Humanos o del sindicato Autonomía Obrera "porque coinciden con la senda que habíamos marcado". De momento, se está trabajando en la fórmula sobre cómo pasar a manos municipales este programa de zona, conocer el coste que puede suponer para las arcas municipales, así como los mecanismos de selección del personal. La edil de Servicios Sociales, Ana Fernández, señaló en la rueda de prensa para dar cuenta de los temas tratados en la Junta de Gobierno Local que la intención es que parte de ese personal vaya al nuevo programa resultante y el resto entrará en una bolsa. El alcalde, en definitiva, argumentó que quieren garantizar esos puestos de trabajo "y, por supuesto, vamos a hacer todo lo posible porque toda esa experiencia, ese aprendizaje y el bagaje de todas esas personas para que el programa haya funcionado estos años se mantenga. De eso, que no le quepa a nadie la menor duda".

Eso sí, pidió que "nadie se pase de listo ni intente dar coba" porque sospechaba que "determinados grupos políticos" que están en un modo de "emboscada permanente quieran empujar al gobierno a que vaya por una senda determinada y, cuando la haya atravesado, esperar para darte un palo y denunciarte por prevaricación".

González explicó que el problema se ha producido debido al cambio de criterio por parte de la Junta, de tal manera que ha cambiado el Programa de Zona por la llamada Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (Eracis). Esta tiene dos líneas de ayuda de carácter transversal y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, pero sin embargo, en ella no han tenido cabida las actividades educativas del Programa de Zona. El alcalde asegura que, entonces, desde el equipo de gobierno se hizo constar en el período de alegaciones, junto a a otras ciudades, que "no queríamos que la Junta renunciase a ese proyecto porque era bueno para los municipios y los barrios pero no nos hicieron caso".

Al alcalde le ha molestado las críticas y que se haya presentado el tema como "un problema de falta de diligencia de Asuntos Sociales, de coordinación de esta delegación, o mala gestión o del Plan Estratégico. Seamos serios y rigurosos. Este tema se está abordando con falta de rigor y falta de perspectiva de ciudad".

A pesar de que los que iniciaron el fuego fueron sus socios de gobierno en el Ayuntamiento de Ganar Cádiz, el alcalde mantuvo un discurso de no confrontación con esta formación: "Los nuestros podrán ser como sean pero son los nuestros y la base de nuestra coalición o de nuestro cogobierno está basada en la pluralidad". Reconoció, además, que ha habido reuniones con Ganar Cádiz y todo responde "a esa pulsión permanente sobre lo que hay que hacer, lo que queremos hacer y cómo hacerlo pero eso es bueno para poder entender la política que tenemos la gente de los nuevos municipalismos. Yo no me enfado con ellos ni con Derechos Humanos ni Autonomía Obrera porque esa es mi gente".