Ayuntamiento y Junta se pasan la pelota uno a otro sobre el Carmen Jiménez

El edificio del antiguo colegio Carmen Jiménez es propiedad municipal, pero al tener aulas cedidas al IES San Severiano para algunos ciclos formativos, desde el Ayuntamiento afirman que la reforma del edificio es competencia de la Junta de Andalucía y por eso sólo han podido realizar obras de emergencia. Por su parte, desde la Delegación de Educación sostienen que al ser un edificio municipal, la administración autonómica no puede acometer obras allí. Y mientras tanto, el centro está "que se cae a pedazos", como expresaba gráficamente una de las estudiantes de segundo ciclo de grado medio de Peluquería del IES San Severiano que recibe sus clases en el Carmen Jiménez.

Ante el pésimo estado de las instalaciones de este centro, los alumnos decidieron hacer sentadas en el patio y declararse en huelga hasta que se solucione la situación. El jueves se reunieron con los concejales de Educación y Urbanismo del Ayuntamiento, y este viernes fueron a protestar a las puertas de la Delegación de Educación hasta que fueron recibidos por el secretario general de la Delegación.

"Todos los días tenemos miedo de que se nos derrumbe el techo al pasar por la entrada, que está apuntalada. Las paredes están llenas de boquetes, que han tapado con pósters. También hay boquetes en el techo. Los cuartos de baño no tienen puerta y la única que hay tiene agujeros, los váteres son de niños pequeños, los azulejos están caídos y sólo funciona un lavabo en el que, además, cae el agua por debajo. Nunca hay papel higiénico. El patio se inunda cuando llueve". Son algunas de las quejas que lanzaban los alumnos que protestaban ante la Delegación de Educación.

Además, señalaban que los materiales que utilizan en las prácticas "son muy antiguos y se encuentran en mal estado. No hay agua caliente para los lavacabezas y sale con muy poca presión".

Y destacaban algo que les parecía muy grave: "Hemos sabido que las columnas del centro tienen amianto". Ante su preocupación, han consultado con técnicos de Bomberos. "Nos han dicho que mientras que no se manipule, no hay riesgo para la salud pero si hay una obra y se manipula, el centro debe estar vacío y los trabajadores deben llevar una protección especial, algo que no se está cumpliendo", comentaba una alumna.

A todo esto añadían "el descontrol de horarios" que tienen. Ponían como ejemplo que 2º de grado medio de Peluquería y FPB de Peluquería y Estética tienen el taller de barbería a la misma hora en el mismo aula, "y no cabemos todos allí". Un aula que, de momento, está clausurada por el mal estado en el que se encuentra, por lo que todavía no han podido comenzar con esas prácticas, que son esenciales para la asignatura.

Cabe señalar que esta es una de las aulas en las que el Ayuntamiento ha realizado las obras de emergencia que anunció este viernes la concejala Ana Fernández.

Un alumno de grado medio de Peluquería contaba como anécdota sobre otra de las aulas que se están arreglando, que el año pasado, mientras lavaba la cabeza a una señora en una clase práctica, "me cayó caliche en la cabeza. Y cuando llovía, había goteras en el aula, por eso tuvieron que cerrarla".

Los alumnos se mostraban muy preocupados porque están perdiendo clases, ya que no pueden darlas en esa situación, "y está en juego nuestro título".

Lamentaban que el Ayuntamiento y la Junta se estén pasando la pelota el uno al otro con este asunto. Aludían a la reunión que habían mantenido el día anterior con los concejales de Educación y Urbanismo, que les dijeron que no podían hacer más que las obras de emergencia que han realizado y ya están casi terminadas porque la rehabilitación del edificio es competencia de la Junta; mientras que el secretario de la Delegación de Educación les dijo este viernes que al ser el edificio de propiedad municipal, la Junta de Andalucía no podía realizar obras allí.

En la reunión que mantuvieron con el secretario de la Delegación, los alumnos aseguran que éste se comprometió a hablar con el director del IES San Severiano para que los reubique en el instituto. Pero desde la Delegación indicaron a este periódico que esto no es posible porque no hay espacio en el IES San Severiano, que está pendiente de una obra precisamente para poder albergar a estos alumnos. Detallaron que esta obra ya está licitada y adjudicada pero "no se ha iniciado porque el Ayuntamiento, al que se le pidió licencia en octubre de 2018, no la ha concedido aún debido a trámites burocráticos que se están intentando subsanar para poder iniciar la obra y albergar en las mejores condiciones al alumnado".