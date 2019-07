El Ayuntamiento lamenta que la Junta aplace la resolución sobre la Zona de Afluencia Turística

El Ayuntamiento de Cádiz ha mostrado su malestar ante los “argumentos peregrinos” que está usando la Junta de Andalucía “para aplazar los trámites burocráticos” y evitar emitir una resolución oficial de Zona de Afluencia Turística para la ciudad lo que “está propiciando que las grandes superficies puedan abrir todos los domingos” del verano.

El primer teniente de alcalde, Demetrio Quirós, ha informado de la propuesta de resolución enviada por la Junta de Andalucía desestima las alegaciones realizadas por el Ayuntamiento que consistían en que se declarase Zona de Afluencia Turística las zonas visitadas por los cruceristas como son el Casco Histórico que cuenta con un recorrido histórico, cultural y comercial perfectamente delimitado y la zona de playa; y el tiempo se limitara a cinco meses al año entre los meses de abril, mayo, septiembre, octubre y noviembre y al Carnaval.

Quirós ha explicado que la Junta de Andalucía “envía una nueva propuesta de resolución en la que si bien atiende a la demanda temporal, insiste en declarar Zona de Afluencia Turística todo el término municipal en base a argumentos peregrinos y forzados”. Entre estos argumentos, la “Junta apunta a la ubicación de Bienes de Interés Cultural declarados en todo el municipio si bien en la zona de la Bahía de Cádiz tan sólo se encuentran espacios subacuáticos que lógicamente no se pueden visitar como el canal de entrada al puerto de Cádiz".

“Sin poner en duda la importancia de los yacimientos subacuáticos, la ubicación de los mismos no puede ser una excusa para ampliar la declaración de Afluencia Turística a toda la ciudad ya que no pueden ser visitados, la propia Consejería no dispone de estructura ni autorizaría las inmersiones turísticas, lo que carece de sentido para su argumentación”, ha añadido el concejal.

A juicio de Demetrio Quirós, la “única intención de la Junta de Andalucía con este tipo de resoluciones es seguir alargado el proceso con el único objetivo de que las grandes superficies puedan seguir abriendo los domingos durante la temporada estival ya que mientras que no exista una nueva resolución, la Zona de Afluencia Turística se aplica a todo el término municipal”.

Aún así, desde el Ayuntamiento se enviará de nuevo las alegaciones pertinentes dentro del plazo de diez días dados por el Gobierno andaluz, aunque advierte de que “no permitiremos que la Junta de Andalucía siga dilatando todo este proceso de forma intencionada para no tener que pronunciase hasta después de verano.