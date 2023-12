El Ayuntamiento de Cádiz inicia el proceso de expropiación de la finca de Arbolí, 11

Teófila Martínez, que ahora ostenta el cargo de presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz firmó hace quince años y el acta de ocupación y depósito de la finca de Santiago, 11, finalizando así un procedimiento de expropiación iniciado en 2005. El solar pasó a manos municipales y se destinó finalmente a la construcción de viviendas.

Las obras en Santiago,11, cuyo solar se iba a utilizar para la construcción de un aparcamiento subterráneo y 13 viviendas, se paralizaron en 2003 debido al hundimiento del piso bajo del inmueble colindante en el que resultaron heridas dos personas, además de diversos daños en viviendas cercanas denunciados por los vecinos. Los técnicos municipales señalaron los trabajos llevados a cabo en la finca de Santiago como responsables del derribo y las obras se paralizaron por tiempo indefinido.

Este viernes, 15 años después, su sucesor en la Alcaldía después de los ocho años de intervalo del mandato de José María González ‘Kichi’, Bruno García, anunció que el Ayuntamiento de Cádiz iniciará el proceso de expropiación de la finca de Arbolí, 11.

García ya anunció en una entrevista publicada en este periódico que iba a proceder a la adquisición de fincas para convertirlas en viviendas sociales.

Desde 2015 no se ha producido un proceso de expropiación. “Desde ese año no se ha avanzado”

Por una parte quiere conseguir dinero para adquirir fincas de manera ordinaria y en segundo lugar se procederá, como ya anunció el alcalde a expropiar aquellas fincas que no cumplan con la normativa de seguridad y conservación.

Aprovechó para recordar el primer edil que una parte de las viviendas que ahora se están haciendo en el casco antiguo son fruto de expropiaciones llevadas a cabo antes de 2015. Desde ese año hasta ahora “no se ha avanzado ni se ha producido un proceso de expropiación de fincas. Ha habido un parón de ocho años para adquirir fincas y ponerlas a diposición de Procasa para el alquiler social”, indicaba Bruno García.

“Dije que la cosa iba a cambiar y ha cambiado¡”, aseveró. Afirmó el alcalde que ya se están actualizando informes urbanísticos para avanzar en el proceso y si no se cumple la normativa se exporopiarán más viviendas. “Con Arbolí. 11, se ha empezado”. Ahora mismo la finca se encuentra tapiada y deshabitada y se trata de un proceso que el alcalde calificó de largo y “complejo”.

Sí quiso dejar claro que, a sabiendas de la complejidad de estos proceso, sabe Bruno García que las expropiaciones no se firmarán antes de cuatro años y que podría ser que ya su equipo de gobierno no disfrute de su conversión en vivienda social. “Pero será un legado que dejemos para la ciudad, porque “en estos últimos ocho años no hemos recibido nada”.