El Ayuntamiento de Cádiz debe devolver 200 euros a un vecino al que denunció por dejar la basura fuera del contenedor

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Cádiz ha dictado una sentencia que estima el recurso presentado por un vecino gaditano contra el Ayuntamiento de Cádiz y por la que se acuerda anular una multa de 200 euros que recibió en su domicilio tras aparecer una caja con sus datos personales en la vía pública. La resolución judicial acuerda que el Consistorio debe devolver íntegramente el importe de la sanción al supuesto infractor.

Según explica Bufete Ortiz, que ha llevado el caso, el ciudadano en cuestión vivía en la calle Diego Arias y fue denunciado por los inspectores de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cádiz por haber dejado ocho bolsas con residuos de basura delante del portal número 5 de la calle San Rafael y fuera del contenedor. Éste, además, era un sitio reservado para los contenedores de basura del Hospital San Rafael.

Los inspectores abrieron las bolsas y encontraron en una de ellas suficiente correspondencia a nombre de la persona que supuestamente había arrojado los desechos. Dado que pudieron establecer el origen de los residuos, procedieron a formular un acta de denuncia por incumplimiento de la ordenanza municipal de limpieza y recogida de residuos urbanos, adjuntando también fotografías de la situación de las bolsas abandonadas.

Sin embargo, subraya el abogado José Luis Ortiz, el día de juicio los inspectores de Medio Ambiente ni siquiera ratificaron su denuncia, lo que llevó automáticamente a la estimación del recurso contra el Ayuntamiento y a la obligación de éste de devolver la multa de 200 euros que el vecino de Cádiz ya había pagado.

"Esta forma de actuar de los agentes de Medio Ambiente se está repitiendo últimamente hasta la saciedad", opina José Luis Ortiz. "El Ayuntamiento utiliza sus inspectores con fines claramente recaudatorios y confiscatorios".

Según este abogado, no es la primera vez que un Juzgado de lo Contencioso condena al Ayuntamiento de Cádiz por este motivo. "Sin ir más lejos, el mismo Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Cádiz ya dictó una sentencia el 25 de julio de 2019 por la que estimó íntegramente el recurso de apelación interpuesto por un conocido letrado gaditano contra el Consistorio de Cádiz después de recibir una multa en su domicilio tras aparecer una caja con sus datos personales junto a unos contenedores de basura".

En este caso, asevera Ortiz, "el agente no sólo no notificó la sanción al supuesto infractor (simplemente se limitó a rellenar un acta), sino que además se demostró en las actuaciones practicadas que esta persona se encontraba de viaje en Islandia, por lo que no pudo haber depositado las cajas a fecha de la denuncia".

José Luis Ortiz considera que la aparición de documentos a nombre de un usuario no es en absoluto una prueba válida para acusar. "Los ayuntamientos que sancionan sobre la base de este indicio obvian algo tan elemental como que cualquiera podría haber sacado la basura del contenedor o rebuscado en la misma dejando a la vista o en el suelo tales residuos".

Asimismo, el letrado recuerda que para aplicar sanciones por tirar basura a la calle "es necesario que un inspector o policía municipal detecte la infracción en el momento en que se cometa".

Desde el despacho de Bufete Ortiz aseveran que actualmente tramitan más de 15 asuntos de esta índole, insisten, "por el afán recaudatorio" de la administración local.