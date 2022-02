El Ayuntamiento de Cádiz podrá cargar hasta el 150% de IBI a las viviendas vacías

El Ayuntamiento de Cádiz tendrá a su disposición, cuando prospere en las Cortes Generales la tramitación de la nueva Ley de Vivienda aprobada hace unos días por el Consejo de Ministros, la posibilidad de incrementar hasta un 150% el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de aquellas viviendas vacías que tenga localizadas en la ciudad. Una medida que más allá de la repercusión económica que tenga para las arcas municipales, se entiende como una medida de presión para aquellos propietarios que no sacan al mercado viviendas que actualmente no tienen uso.

El Ayuntamiento viene insistiendo en la necesidad de ampliar el parque de viviendas en alquiler, teniendo en cuenta los problemas que adolece una ciudad con tan poco suelo como Cádiz. Y la nueva legislación que se tramita en Madrid parece que viene a dar impulso a esas políticas que quiere desarrollar Adelante Cádiz.

Así, la nueva ley recoge que podrá recargarse hasta un 150% aquellas viviendas “que lleven vacías más de dos años para propietarios con más de cuatro viviendas en el mismo municipio”. Eso sí, serán las comunidades autónomas (la Junta de Andalucía, en este caso) quienes soliciten si quieren aplicar o no el control de precios en las denominadas zonas tensionadas; algo que según los expertos no tiene muchos visos de prosperar en la región ante el rechazo del Partido Popular a esta ley.

Además, desde la Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliario (Aepsi) se pone el acento en la incertidumbre respecto al concepto de vivienda vacía, cuya definición no recoge esa nueva ley. Para el Instituto Nacional de Estadística, la vivienda vacía es aquella “que no es la residencia habitual de ninguna persona ni es utilizada de forma estacional, periódica o esporádica por nadie, que también habla de viviendas deshabitadas”. “Pero este concepto no aparece en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales ni en la Ley sobre propiedad horizontal”, matiza el presidente de Aepsi, Iñaki Unsain, que considera que para despejar esta incógnita “se tendrá que redactar una ley específica que describa el término de vivienda vacía, ya que de otra forma no podría aplicar el recargo del IBI”.

El Ayuntamiento de Cádiz tiene fijado para el IBI de 2021 un tipo de gravamen del 0,74% para los bienes inmuebles de naturaleza urbana; un 0,60% para los bienes rústicos y un 1,01% para los bienes considerados de características especiales. Porcentajes que en caso de que pudiera aplicar ese recargo que contempla la nueva ley estatal ascenderían hasta el 1,11% en bienes urbanos (la inmensa mayoría de los inmuebles objeto de este impuesto en Cádiz), el 0,90% en bienes rústicos y el 1,66% en inmuebles especiales.

Según la OCU, Cádiz tiene uno de los IBIs más cargos del país, pagando de media 592 euros al año por este impuesto. Importe que podría ampliarse considerablemente en el caso de que el Ayuntamiento pueda finalmente recargar la tasa para aquellas viviendas vacías. Para visualizar el posible escenario de futuro, si la vivienda en cuestión tuviera un valor catastral de 200.000 euros, el IBI actual de 1.480 euros anuales podría pasar a 2.220 euros en aplicación de ese recargo del 150%.