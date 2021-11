El Ayuntamiento de Cádiz habla de “abandono constante” de la Junta

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz, Lorena Garrón, ha lamentado que el proyecto de presupuestos anuales del Gobierno andaluz “vuelva a afilar el agravio comparativo al que la Junta de Andalucía somete a Cádiz” al no contemplar inversiones para los principales proyectos que tiene pendiente en la ciudad como la rehabilitación de Valcárcel, el nuevo hospital y establezca una partida muy escasa para la Ciudad de la Justicia.

“Es un desaire, un desprecio y un abandono constante el que sentimos en Cádiz por parte de la Junta de Andalucía”, expone, incidiendo en que “se consuma un año más esa injusticia permanente a la que somete a Cádiz el Gobierno andaluz tal y como se recoge en las cifras y en los datos de inversiones del propio presupuesto”.

En esta línea, señala que “mientras vuelve a olvidar el proyecto de rehabilitación de Valcárcel alegando que no hay dinero, aporta seis millones de euros a la Universidad de Jaén para infraestructuras o tres para un Centro de Excelencia en Granada. Nos parecen muy bien esas inversiones, pero revelan que no es que no haya dinero para Valcárcel: es que no hay el más mínimo interés por parte de la Junta de Andalucía. Es un descaro”.

Asimismo, compara los 3,8 millones de euros que la Junta de Andalucía pretende invertir en el Palacio de Justicia de Lucena (Córdoba) y en los 78 millones de euros que ha pagado por los suelos para una Ciudad de la Justicia en Sevilla “mientras para la Ciudad de la Justicia de Cádiz sólo pone 622.000 euros en 2022 siendo un proyecto para el que les hemos dado el suelo y todas las facilidades”.

“Al nuevo hospital de Cádiz ni lo citan en los presupuestos mientras recoge casi un millón de euros para investigación en centros privados de salud de la provincia. Ahí se ve claro su modelo privatizador y sus prioridades”, añade, al tiempo que repasa “los 20 millones de euros que se ha gastado la Junta de Andalucía en un pedazo de pabellón en Jaén cuando aquí nos niegan la más mínima financiación para el Portillo, o de los 332 millones de euros que está poniendo para un tercer hospital en Málaga mientras, aquí en Cádiz, lo que hace el Gobierno andaluz es recortar en sanidad, recortar en educación cerrando líneas y echando a la calle a profesorado y orientadores, mantener cerrado y en un estado ruinoso la Escuela de Náuticas, desmarcarse del proyecto de Valcárcel, olvidar el Nuevo Hospital, pasar de invertir en la Ciudad de la Justicia y no dar ni un mínimo paso para garantizar financiación para el pabellón Portillo”.

Al hilo, Lorena Garrón sostiene que “es una vergüenza, un constante agravio comparativo y un insulto a la ciudad que, otro año más, la Junta olvide a Cádiz en los presupuestos y pase de los grandes proyectos de la ciudad que dependen de ella mientras, en otros lugares de Andalucía, bien que respalda sus compromisos con inversiones”.

Ante ello, reclama a la Junta de Andalucía que “se tome en serio a la ciudad y deje de marear la perdiz única y exclusivamente con Cádiz”, recordando que hay proyectos que dependen del Gobierno andaluz “que llevan pendientes muchos años, en ocasiones más de una década, que son muy importantes para Cádiz y que requieren de una inversión perfectamente asumible por el Gobierno andaluz, pero que la Junta de Andalucía está diluyendo en el tiempo eternamente mientras en otras ciudades andaluzas agiliza, invierte y afronta en uno o dos años proyectos mucho más costosos”.

“Además, no sólo es que no inviertan en Cádiz durante años, es que mientras no paran de recortar en Educación con el cierre de líneas y en Sanidad echando a la calle a miles de profesionales sanitarios”, indica la portavoz del Equipo de Gobierno, quien lamenta que “una vez más, la Junta de Andalucía da la espalda a Cádiz, desoye sus reivindicaciones legítimas y pasa de cumplir sus promesas y sus obligaciones con la ciudad”.