El Ayuntamiento de Cádiz le pide a Teófila Martínez que se lleve los graneles a "Vistahermosa"

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz ha respondido a la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, que en una comparecencia pública ha asegurado que los graneles no son perjudiciales para el aire en la Bahía, según una serie de estudios.

"Si los graneles no contaminan, que los ponga en Vistahermosa y no en una barriada obrera", ha exhortado el Gobierno local, que ha remarcado que "por supuesto que contaminan, lo dicen todos los informes de colectivos ambientales, no unos encargados a dedo".

El Equipo de Gobierno ha recordado que "ella misma prometió que no irían allí, y vuelve a mentir. Ya está bien de humillar a una barriada como el Río San Pedro, que se come las tanquetas y los graneles. Ya está bien de que sea siempre la misma gente, las mismas personas, la que se coma el aire en mal estado mientras Teófila Martínez vive en una urbanización de lujo en El Puerto donde seguro que llega un aire más limpio".

Además, el Gobierno local ha insistido en que la presidenta de la Autoridad Portuaria "se comprometió a que en los antiguos terrenos de Delphi no iban a ir graneles, y no permitiremos lo contrario. Esperamos que cumpla su palabra y que esos terrenos vuelvan a tener el uso industrial que nunca debieron perder".