El Ayuntamiento de Cádiz valora positivamente el apoyo de la Mesa de Turismo y Comercio a abrir el debate sobre la tasa turística

La concejala de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Cádiz, Montemayor Mures, ha valorado positivamente que la Mesa de Turismo y Comercio haya mostrado su respaldo mayoritario a abrir el debate sobre la tasa turística en la ciudad de Cádiz. Por ello, ha anunciado que, tal y como ya hiciera en enero de 2020, el Equipo de Gobierno llevará a Pleno una iniciativa para instar a la Junta de Andalucía que sean los municipios los que decidan sobre ella y, por otro lado, para la elaboración de un estudio de mercado que analice cómo afectaría y cómo se llevaría a cabo dicha medida en la ciudad.

Mures ha dejado claro que "no se trata de ningún cheque en blanco para el Ayuntamiento, ya que no se adoptará absolutamente ninguna decisión al respecto que no esté consensuada con el sector turístico y comercial de la ciudad". De hecho, el estudio de mercado que analizará las ventajas e inconvenientes de la citada tasa turística se elaborará contando con la colaboración de todo el sector, tal y como se viene actuando en relación con el Plan Estratégico de Turismo de la ciudad y en la propia Mesa de Turismo y Comercio.

Tras la puesta en común de este asunto y escuchar las distintas sensibilidades de todo el sector, se ha estimado pertinente abrir ahora este debate de cara al futuro, pues "aunque Cádiz no es a día de hoy una ciudad turistificada, es evidente la tendencia al alza en términos de ocupación en los últimos años. Por ello, y teniendo en cuenta que este tipo de cuestiones son de tramitación lenta, se trata de abrir el debate para adelantarnos y estar preparados para si llegado el momento se decidiera apostar por la tasa", ha explicado Mures.

En otro orden de asuntos, se han presentado datos turísticos relativos a los meses de verano y las comparativas con respecto al mismo periodo de 2019, constatándose precisamente el crecimiento turístico que está experimentando la ciudad.

Asimismo, se ha informado a los integrantes de este foro de la intención municipal de, tal y como se acordó por unanimidad con los agentes sociales, no solicitar la ampliación de la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística, que está vigente hasta el próximo mes de noviembre. La decisión y la posición unánime del sector se le comunicará a la Junta de Andalucía, en cuyas manos quedará la declaración o no de Zona de Gran Afluencia Turística. Como ha recordado la concejala, esta declaración afecta exclusivamente a los horarios y días de apertura de los comercios de más de 300 metros cuadrados de superficie.

Por otra parte, el encuentro ha servido para avanzar a los representantes del sector las actividades que se van a desarrollar con motivo de la celebración de la competición SailGP el fin de semana del 24 y el 25 de septiembre, así como de cara a la celebración el día 27 del Día Mundial del Turismo, que "hará especial hincapié en la zona de extramuros y el turismo comercial".

Por último, aunque no estaba en el orden del día, la Mesa de Turismo y Comercio ha acordado proponer que se dedique una calle en la ciudad al empresario hostelero Gonzalo Córdoba, en reconocimiento a su trayectoria y a su aportación a la gastronomía gaditana. Gonzalo Córdoba, que abrió en el barrio de La Viña el famoso restaurante El Faro en 1964, obtuvo en 2016 el Premio Nacional de Hostelería.

La Mesa de Turismo y Comercio ha contado con la participación de representantes de todos los grupos de la Corporación municipal, de la Universidad de Cádiz, de la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz, de Horeca, de la Asociación de Artesanos, de Cádiz Centro Comercial Abierto, de Asodemer, de la Cámara de Comercio, de la Asociación de Empresas Turísticas de Cádiz (AETC) y de la Asociación de Viviendas Turísticas, entre otros.