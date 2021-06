El Ayuntamiento de Cádiz abona una deuda con Bomberos que rechazaba la Intervención

Una fotografía con el choque de codos que ha sustituido al apretón de manos y una firma en sendos documentos anunciaba hace unos días que el Ayuntamiento abonaría al Consorcio de Bomberos una deuda que se remontaba a los ejercicios de 2012 y 2013. Y a partir de ahí, el barro político de un alcalde que en el conducto oficial recordaba que se trataba de una deuda “contraída por el Partido Popular cuando gobernaba esta ciudad” pero que en las redes sociales se mostraba más lanzado: “Había dinero para gambas, Campari, autobombo, mamotretos y comilonas, pero no lo había para lo importante, como el Consorcio y el servicio de Bomberos. Aún hoy, seis años después, seguimos tapando los boquetes del derroche del PP”.

No obstante, la deuda ahora aceptada por el Ayuntamiento ha venido siendo rechazada anteriormente por la administración local, que no la reconocía. De hecho, el propio equipo de gobierno en el año 2017 (ya con José María González al frente) trasladaba a Bomberos que tal deuda no existía. Y no porque así lo opinaran los concejales de entonces, sino porque lo rechazaba la Intervención Municipal, tal y como aseguraba en una comunicación del propio Gabinete de Prensa del Ayuntamiento el entonces edil Adrián Martínez de Pinillos, quien incluso al hilo de esta diferencia de criterios respecto a los pagos económicos del Ayuntamiento a Bomberos planteaba que “al haberse estado pagando en los últimos diez años una cuantía para una plantilla de 62 personas mientras que ésta estaba integrada por 61, y teniendo en cuenta también que la aportación por bomberos según la fórmula de cálculo del Consorcio ronda los 60.000 euros, se compensen ambas cantidades”.

Por tanto, esa deuda que el alcalde atribuye al PP y que incluso plantea que se gastó en otras cuestiones en lugar de en el Consorcio de Bomberos responde realmente a una partida económica que hasta este año 2021 había rechazado la Intervención Municipal, que no reconocía (al menos en 2017) lo que ahora sí se va a abonar.

“O Kichi miente de nuevo, lo cual ya es obsesivo, o han cambiado un informe del Interventor que en 2017 les certificó que no existía esa deuda, que es peor aún. En cualquier caso, estamos hablando de algo grave”, han trasladado desde el PP.