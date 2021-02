El puerto de Cádiz sigue estando “masculinizado”, según el testimonio de Miguel Pérez, policía portuario del Muelle gaditano. Y lo dice con números en la mano, ya que entre los 60 ó 65 compañeros que componen, en Cádiz, el cuerpo al que pertenece, sólo 4 son mujeres. “Y se lo digo hasta con nombres:son dos cármenes, María Ángeles e Isabel”. “Y no es así porque se les ponga trabas para acceder a estos puestos de trabajo sino simplemente porque o no se presentan o aún se presenta pocas chicas y, muchas, de ellas, no llegan a quedarse con la plaza”.

Pero no es sólo la Policía Portuaria y, por supuesto, no sólo es el puerto de Cádiz. En áreas como las de mantenimiento o de sistema de ayudas a la navegación es del todo nula la presencia de mujeres en sus plantillas.

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz ha querido poner pie en pared y ha constituido la comisión negociadora del Plan de Igualdad de la institución, que se encargará, entre otras funciones, de acordar las medidas que integrarán el Plan de Igualdad del puerto de la Bahía de Cádiz, así como de impulsar su puesta en marcha.

Concretamente, la comisión negociadora tiene competencias en la negociación y elaboración de un diagnóstico de la situación de la entidad en materia de igualdad, así como sobre las medidas que integrarán el plan, la determinación de los medios materiales y humanos necesarios para su implantación y el impulso de la implantación del plan en sí.

La comisión está integrada por cuatro hombres y cuatro mujeres, con una representación igualitaria también entre la parte social y empresarial y estará presidida por María del Carmen Rodríguez Baturone, policía portuaria, el colectivo con menos presencia femenina de la organización. Eduardo Formanti Llorens asumirá la función de secretario. El resto de componentes son: Luis Treceño Olvera, Oliva Santana Acal y Sebastián García Sancho, por la parte social; Joaquín Grimaldi Berrocal, Raquel Sánchez Gaviño y Raquel Boy Prieto, por la parte empresarial.

La Autoridad Portuaria da, de esta forma, el primer paso para la elaboración de su Plan de Igualdad, dentro de su compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres y en cumplimiento también con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, par la igualdad efectiva de hombres y mujeres y el III Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, por el que es obligatorio respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral.