Autonomía Obrera acusa a UGT de criminalizar la protesta de los interinos del Ayuntamiento de Cádiz

La sección sindical de Autonomía Obrera lamenta "profundamente" las declaraciones vertidas por sus compañeros de UGT hace unos días sobre las acciones realizadas por este sindicato con respecto a la reivindicación de los interinos del Ayuntamiento de Cádiz, ya que, opinan, "criminalizan la protesta de trabajadores y trabajadoras", mientras que "se echa muy en falta, una condena expresa a las detenciones de dos compañeros de forma injustificada, desproporcionada y aleatoria por parte de la Policía Local".

"Le recordamos a estos compañeros sindicales que las protestas llevadas a cabo el pasado viernes para nada fueron violentas, al menos por parte de los manifestantes, y si los dispositivos policiales hubieran actuado de la misma forma que cuando fue otro el colectivo convocante, más concretamente los sindicatos policiales, se hubieran desarrollado con total normalidad, aun así, ni se suspendió el Pleno, ni se obstruyó la labor del resto de compañeros", defienden desde Autonomía Obrera que señalan que "un delegado de UGT en la Junta de Personal, que es jefe de seguridad" hiciera barrera con la policía "sin necesidad" para "impedir el acceso de los compañeros que se están movilizando al Consistorio". "Al menos, sí tienen nuestra consideración, los delegados de sindicatos policiales en la Junta de personal, porque ellos ni comparecieron de paisano en la concentración (aun habiendo dado su apoyo a la misma), ni de uniforme en la represión", salvan.

También se preguntan desde esta sección sindical si "el único objetivo de UGT" es "los programas de servicios sociales" y le piden que hagan públicos "los informes jurídicos o de Secretaría municipal que dicen que no es posible la revocación de los procesos convocados, puesto que ninguno de los sindicatos que estamos abajo en las concentraciones los tenemos". "Le recordamos a UGT, que hay otras administraciones que están llevando a cabo la revocación de procesos convocados, justificados en la aplicación de la ley 20/2021, y además, nos gustaría saber, porque ese interés en desmotivar a los compañeros en su lucha, si vosotros no queréis luchar por ellos ni os queréis solidarizar, simplemente, seguir apartados y no molestar, pero no utilicéis la criminalización de la lucha para tapar vuestras vergüenzas", sentencian.

Con todo, desde Autonomía Obrera animan a UGT "a que no se rindan, ni tengan miedo ni vergüenza a unirse (aún estáis a tiempo de hacer lo correcto) a las movilizaciones en apoyo a los más de 200 compañeros, los cuales tienen los mismos derechos a que su estabilización sea la que le corresponda legalmente, al igual que se ha hecho con los interinos e interinas de programas de Asuntos Sociales y que aún ellos no han conseguido por el clasismo imperante en algunos técnicos y políticos de este Ayuntamiento mal llamado de izquierdas”, concluyen en un comunicado.