Autonomía Obrera denuncia en el Sercla el impago de las limpiadoras municipales

Autonomía Obrera ha presentado una denuncia laboral en el Sercla por las nóminas que se les deben a las limpiadoras de las instalaciones municipales, que son las de diciembre, la extraordinaria de Navidad y 26 días de enero. Esta denuncia va contra Expertus, que es la deudora y anterior concesionaria, la actual Cointer y contra el Ayuntamiento de Cádiz.

Los trabajadores, por su parte, volvieron ayer a concentrarse en las puertas del Ayuntamiento para reclamar sus salarios y volvieron a reiterar que se sentían engañados por el equipo de Gobierno, ya que se habían acordado que se les iba a pagar unas cantidades como una especie de anticipo que venía a cubrir gran parte de lo que se les debía. Sin embargo, la cantidad ha sido mucho menor y eso ha decepcionado a la plantilla.

Este miércoles incluso abordaron al concejal de Personal, Demetrio Quirós, en la puerta del Ayuntamiento para mostrarle sus quejas.

Por otra parte, el Grupo Municipal Socialista ha lamentado que las trabajadoras de limpieza se hayan visto obligadas a volver a reivindicar el cobro de sus salarios atrasados. La portavoz Mara Rodríguez señala que “el equipo de Gobierno les aseguró, por enésima vez, que el problema estaba resuelto pero de nuevo no es así. Continúan los parches y las palabras vacías a un colectivo que lleva meses sufriendo una total indefensión y desinformación”.

Rodríguez es tajante cuando dice que no entiende “cómo puede caber tanta improvisación en un conflicto que está afectando a unas trabajadoras que demandan algo tan básico como ingresas su nóminas. Un equipo de Gobierno responsable debe conocer los procedimientos y no ofrecer unas soluciones que saben que no se pueden llevar a cabo”.

El PSOE recuerda que cuando empezó el problema, se aconsejó a las afectadas que iniciaran los trámites legales oportunos para el pago de sus salarios a través del Fogasa: “Este es un procedimiento largo y les recomendamos que comenzaran lo antes posible”.

En el otro conflicto, el de Diputación, el secretario de Autonomía Obrera en el Ayuntamiento, Manuel Bienvenido, afirma que la institución provincial es la titular del servicio “y una vez que no está la empresa que había y que no se ha sacado el pliego de urgencia, la Administración es la que debe pagar directamente el salario a la plantilla”.