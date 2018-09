Autonomía Obrera acusa a Martín Vila de enterrar el empleo público

El sindicato Autonomía Obrera ha vuelto a poner en su punto de mira a Ganar Cádiz, socio de Por Cádiz Sí se Puede en la coalición de gobierno municipal. Si hace unos días el centro de sus críticas fue Eva Tubío por el ataque a la gestión de Ana Fernández al frente de Asuntos Sociales, ayer le tocó el dardo al primer teniente de alcalde de la ciudad, Martín Vila, a quien el sindicato dedicó una nota de prensa en la que le acusa de enterrar el empleo público en el área de Mantenimiento Urbano y de incumplir el programa electoral de su formación beneficiando a la empresa Martín Casillas. Vila es, según la nota de Autonomía Obrera, "un estafador de la política".

"Martín Vila -dice el sindicato en su comunicado de prensa- ha puesto en bandeja el servicio a la empresa Martín Casillas, ampliando la privatización no solo en Mantenimiento Urbano, sino en otras muchas delegaciones y dependencias, condenando el servicio público y despreciando a los trabajadores municipales. Una de las delegaciones más importantes del Ayuntamiento de Cádiz, ha sido enterrada por un concejal de 'izquierda'".

Y es que Autonomía Obrera acusa al número dos del gobierno municipal de actuar como el Partido Popular a la hora de gestionar lo público: "El nuevo pliego adjudicado a la empresa Martín casillas no es más que el incumplimiento electoral de los que abanderan la izquierda de boca, pero a la hora de gestionar lo público son los que más privatizan, política que hacía la derecha del PP: vaciar de contenido y hacer fracasar lo público para regalarle a la privada la gestión municipal".

"Martín Vila -se dice rotundamente- es un estafador de la política, pues abandera una ideología política que no solo no profesa sino que manifiestamente gestiona en contra de los intereses de los servicios públicos. Pensábamos que quien asumiera la delegación de mantenimiento urbano apostaría por el empleo público y para los gaditanos y gaditanas, pero nos equivocamos. Se premia y se potencia a la misma empresa por la cual se introducen cláusulas en el pliego para que no reincida en las irregularidades que cometía, subcontrataciones precarias, dejadez y pasotismo en riesgos laborales, prestamismo laboral, facturaciones dudosas, etcétera".

Lamenta Autonomía Obrera , además, que la formación Ganar Cádiz no haya cumplido su promesa electoral de reservar en las obras contratadas una cuota de empleo público para los gaditanos.