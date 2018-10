Autonomía Obrera dice que Martín Vila "ha engañado a sus votantes"

El sindicato Autonomía Obrera emitió ayer un comunicado en el que lamentó que Martín Vila "utilice los mismos argumentos para atacar a nuestra organización que utilizaba el PP en el 2014, precisamente con la misma frase de que no nos metamos en política, por entonces incluso Martín Vila respaldaba nuestras denuncias, se hacía eco de ellas e incluso las utilizaba para beneficio político de por entonces IU".

AO le recordaba a Vila que dentro de las funciones de un sindicato con máxima representación en una administración, como el Ayuntamiento de Cádiz, "es la de velar por los servicios públicos y de criticar la gestión política tanto en lo social como laboral, cuando se estime oportuno".

"Martín Vila dice que ha negociado el pliego sindicalmente, eso no es más que esperar un cambio del convenio nacional que ha solucionado la subrogación para los trabajadores de la contrata principal, pero dando una patada, marginando y olvidando a todos los trabajadores que sufrían las irregularidades más fuertes con la empresa, (casualmente la misma que ahora), con cesiones ilegales, accidentes, dejándolos en el paro, es decir se le da respuesta positiva a los que se acercan a sus asambleas, al resto no les trata igual y sin embargo están más en precario, pero para este concejal no existe el personal subcontratado una posición totalmente clasista, muy de izquierda como que no", dicen desde el sindicato.

AO asegura que Martín Vila "ha engañado a sus votantes al no cumplir su programa electoral con el nuevo contrato privado, y se ha olvidado de los gaditanos en desempleo, aún sabiendo que forma parte del equipo de gobierno de una ciudad castigada por el paro. Lo decimos de nuevo, una estafa política". "¿Donde están las propuestas para crear bolsas de trabajo en mantenimiento urbano para cubrir todas las necesidades de las delegaciones municipales?, este concejal se lo ha dado a la empresa Martín Casillas", concluyen.