Ni Asodemer ni Ayuntamiento saben nada de la posible multa por fumar en el Mercado Central de Cádiz

La concejala de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Cádiz reconocía este lunes por la mañana que desconocía la existencia de la apertura de un expediente contra el Mercado Central de Abastos y, por extensión, contra el Ayuntamiento de Cádiz por el incumplimiento de la actual Ley del Tabaco.

La asociación Nofumadores.org ponía en conocimiento de este periódico la denuncia formulada por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía tras detectarse que se fuma dentro de la zona de restauración de la Plaza de Cádiz.

Así, desde la Asociación de Detallistas del Mercado de Cádiz (Asodemer) insisten en que tanto desde la directiva como desde los propios puestos del mercado se hace especial hincapié a los usuarios sobre la prohibición del consumo de tabaco en el interior de sus instalaciones. Y de la misma manera reitera Francisco Álvarez, presidente de Asodemer, que el Ayuntamiento les exige que se haga pública esta prohibición mediante carteles ubicados en zonas de especial trasiego de personas.

De esta manera, Álvarez afirma que no sólo se ciñen a los carteles sino que "somos nosotros mismos los que, en ocasiones, vigilamos que la gente no fume pero hay personas que se muestran más reacias y como no nos ven con uniforme de policía o de vigilante no nos hacen caso de nuestras recomendaciones". Así, el presidente de Asodemer indica que es "muy difícil" controlar el cumplimiento de esta ley porque son muchas las personas que se dan cita en el Mercado Central en momentos puntuales del día.