Padres y Madres de los centros concertados se integran en el Consejo Escolar Municipal

La concejala de Enseñanza, Ana Fernández, ha aceptado la petición de la Coordinadora de asociaciones de madres y padres del alumnado de la escuela concertada de pertenecer al Consejo Escolar Municipal después de que lo hayan solicitado formalmente en la reunión telemática mantenida hoy por la edil con sus representantes.

Ana Fernández ha señalado que la composición del Consejo Escolar viene determinada por el reglamento de la Junta de Andalucía y recoge la participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa. De este modo, participan una representación de la dirección de los centros públicos y concertados, de los sindicatos de ambos tipos de centros y la Flampa, que da voz a los padres y madres del alumnado. “Tras su reciente creación y tras solicitarlo formalmente se incluirá en la composición para los sucesivos consejos”.

Fernández ha afirmado que “si bien mantenemos nuestro compromiso con la escuela pública y con mejorar sus condiciones, creemos que la representación de todos los sectores en el Consejo Escolar Municipal es enriquecedora y aporta a la buena construcción de la sociedad”.

De hecho, en el Consejo Escolar Municipal se encontraba representada la Federación de Escuelas Católicas de Cádiz, la Fecapa, pero “no respondió nunca a las convocatorias realizadas por el Ayuntamiento hasta su disolución”.

"Hemos reclamado un derecho"

Desde la Coordinadora de asociaciones de padres y madres del alumnado de la escuela concertada, en declaraciones a este periódico, han matizado que "la concejala no acepta [nuestra integración], ya que la Ley de consejos escolares municipales de la Junta indica que debemos estar en el Consejo por derecho propio. No hemos solicitado nada, más bien hemos reclamado el derecho que nos asiste y le hemos preguntado por qué no estábamos, a lo que no ha sabido responder, ya que dice que desconocía el tema. Por eso nos extraña que hable de la Fecapa, cuando en la reunión no se ha dicho nada".

El reglamento contempla que los padres y madres estén representados en el Consejo Escolar Municipal hasta con tres miembros, entre públicos y concertados, en función de la representatividad de cada uno de ellos, recuerdan desde el colectivo.

Además de reclamar la presencia de padres y madres, la coordinadora ha reivindicado la presencia de alumnos de la concertada, un derecho que se recoge desde hace poco tiempo y que puede llegar hasta un máximo de tres miembros, y "que se nos tenga en cuenta para todo lo concerniente a educación en el Ayuntamiento".

En la reunión se trataron otros asuntos, como la necesidad de mejorar el accesos y salida de los centros respecto al peligro que supone el tráfico.