La Apdha "condena" y "desprecia" la violencia tras la manifestación contra Vox

Un grupo de violentos causa graves incidentes en una manifestación

Rafael Lara, miembro de la Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha manifestado la "condena" y el "desprecio" de este colectivo hacia los actos violentos que un grupo minoritario de radicales protagonizaron ayer después de una manifestación pacífica y multitudinaria contra Vox. Como varios periodistas y cámaras, Lara fue también víctima de la actitud agresiva de estos violentos.

"Es absolutamente bochornoso y lamentable; tienen todo nuestro desprecio y nuestra condena. Porque agredir a periodistas que estaban cumpliendo con su labor me parece absolutamente despreciable y lamentable. Hay sectores que no terminan de darse cuenta de que la protesta contra el fascismo tiene que ser desde el respeto a los derechos y a la democracia, y no al revés", dijo.

El portavoz de la Apdha hizo estas declaraciones durante la presentación en el Ayuntamiento de Cádiz de los actos del 70 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se celebrará el próximo 10 de diciembre con un amplio programa de actos.

"Comprendo la indignación de la gente que se manifestaba", dijo Lara. "Los resultados electorales son obviamente legítimos y democráticos y hay que respetarlos, pero ello no quiere decir que la gente no pueda expresar su indignación, como pasó en Estados Unidos al día siguiente de que Trump ganara las elecciones: miles y miles de mujeres salieron a la calle para decir: cuidado, que aquí estamos y no vamos a tolerar ninguna política de recortes de nuestra igualdad", explicó el portavoz de la Apdha.

"De alguna forma, la manifestación de ayer reflejaba también esa opinión que comparte muchísima gente en Andalucía, como demostró lo masivo de la participación en una manifestación convocada por redes sociales", añadió.

"Si se han ganado las elecciones por parte de una derecha que plantea recortes de derechos y libertades, la sociedad no va a tolerar que se recorten esos derechos, que ya están malparados y maltratados, para que terminen por ponerse en peligro de muerte", explicó.

"Otra cosa es lo que sucedió después de la manifestación, unos actos protagonizados por miembros de unos sectores minoritarios. Es absolutamente bochornoso, lamentable y tienen todo nuestro desprecio y nuestra condena. Porque agredir a periodistas que estaban cumpliendo con su labor -a mí también me dieron un trastazo- me parece absolutamente despreciable y lamentable. Hay sectores que no terminan de darse cuenta de que la protesta contra el fascismo tiene que ser desde el respeto a los derechos y a la democracia, y no al revés.

La concejal de Asuntos Sociales, Ana Fernández, recordó que el alcalde ya se pronunció ayer en redes. "Yo no puedo más que mantener ese mismo mensaje. Vaya por delante nuestra profunda condena de quienes se han escondido detrás de una concentración, de una manifestación pacífica y antifascista para increpar a periodistas, a otros compañeros, como es el caso de Rafa, y para realizar destrozos", dijo. "Esto nos apena muchísimo".

"Pero tampoco queremos que estas acciones minoritarias y condenables enturbien el mensaje que se lanzó ayer, un mensaje que se realizó desde el respeto, desde la actitud más pacífica, en una protesta en la que participaron muchos colectivos, entre ellos el feminista y mcuhos ciudadanos y ciudadanas que salieron aquí en Cádiz y en Andalucía a decir que no estamos dispuestos a que la extrema derecha recorte derechos y libertades y se ensañe con uno de los colectivos más vulnerables"